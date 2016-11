Iceta: "¡Hillary, por Dios, que no gane Trump!"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha versionado hoy el vehemente llamamiento que hizo en septiembre a Pedro Sánchez, para animar a Hillary Clinton a derrotar a Donald Trump en las elecciones estadounidenses del próximo martes.



El 24 de septiembre, en un acto del PSC en Gavà (Barcelona), cuando Sánchez mantenía el no a la investidura de Rajoy, Iceta se dirigió al entonces secretario general del PSOE, sentado en primera fila, para pedirle a gritos que no se dejara doblegar: "¡Líbranos de Rajoy y del PP, por Dios, líbranos de ellos! ¡Estamos a tu lado, estamos contigo, aguanta, resiste a las presiones!".



Hoy, en la clausura del XIII congreso del PSC, en el Palacio de Congresos de Barcelona, y en vísperas de las reñidas elecciones presidenciales en Estados Unidos, Iceta ha recuperado por unos instantes el tono vibrante de esa intervención para lanzar un mensaje similar a la candidata demócrata.



"Go, Hillary, go! For goodness` sake, go for it! Don`t let Trump win! We are all with you!" (¡Vamos, Hillary, vamos! ¡Por Dios, ve a por ello! ¡No permitas que Trump gane! ¡Estamos todos contigo", ha exclamado Iceta, que ha bromeado diciendo que quizá Clinton estaba siguiendo su discurso por "streaming".