La historia del portero Keylor Navas será llevada al cine

La historia de la vida del portero costarricense del Real Madrid, Keylor Navas, desde sus inicios en un humilde pueblo hasta su llegada al club español, será llevada al cine con la película "Hombre de fe", anunciada este jueves por la producción.



El largometraje tendrá una duración de 90 a 100 minutos, será rodada en mayo y junio próximos y su estreno está previsto para el 22 de diciembre en un evento en Costa Rica, en la que estará presente el guardameta.



Navas no aparecerá en la película representándose a sí mismo, pero sí en "cameos" (escenas esporádicas representando a otro personaje), dijo en una conferencia de prensa la guionista de la película, Dinga Haines.



La cinta contará la historia de Navas desde que era un niño en el pueblo de San Andrés de Pérez Zeledón, una zona agrícola del sur de Costa Rica, hasta el ascenso en su carrera que lo llevó al Saprissa, a la selección de Costa Rica, y finalmente a España con el Albacete, el Levante y el Real Madrid.



"Intentaremos hacer algo lindo que a la gente le guste y que sirva para que tengan fe. Me gusta el nombre de la película porque la fe ha sido parte esencial de mi vida", declaró Navas desde Madrid vía Skype, sin atender preguntas de la prensa.



El guardameta destacó que el mensaje principal de la película es que siempre hay que luchar por los sueños y tener fe en Dios en todo momento para lograr los objetivos de la vida.



"Mi vida ha sido muy bonita pero también he enfrentado barreras y obstáculos. Siempre he creído en Dios y que todo es posible porque él ayuda a cumplir los sueños a quien se esfuerza", declaró el futbolista.



Un dato curioso del filme es que la producción encontró el vehículo en el que el abuelo de Navas le llevó a pasear y le dio sus primeras clases de manejo cuando el jugador era apenas un niño.



"Quiero quedarme con el carro al final de la película", expresó Navas entre risas.



La película está a cargo de la productora PCP, que cuenta con el permiso del Real Madrid y que ya ha entrevistado a decenas de personas relacionadas a la vida de Keylor para escribir el guión.



La productora asegura que no se trata de un documental, sino de una película inspirada en la vida de Navas y que el objetivo no es ensalzar su imagen, sino mostrar la humildad, el esfuerzo y la fe para inspirar al público.



En las próximas semanas la producción llevará a cabo las audiciones para encontrar a los actores que representarán a Keylor cuando era niño y cuando era un joven de 20 años, a su abuela, su abuelo, sus padres, su esposa y a su primer entrenador.



La edición de la película estará a cargo de Luis Carballar, quien ha trabajado en filmes como "Amores Perros" y "The Infiltrator", y el director de fotografía será el costarricense Christian Herrera, quien ha desarrollado su carrera en series de televisión estadounidenses como "Criminal Minds" y "Pretty Little Liars".



Navas, de 30 años, juega en el Real Madrid desde el 2014, y ganó la Liga de Campeones el año pasado.



"Van a conocer las cosas positivas y las negativas que tuve que pasar en mi vida y mi carrera para poder estar donde estoy, pero sobretodo quiero que le sirva de ilusión a muchos niños, que los inspire", concluyó el guardameta.