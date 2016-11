Un homosexual español detenido en Marrakech

Un homosexual español fue detenido el lunes en la ciudad de Marrakech en compañía de su compañero marroquí cuando se encontraban dentro de un hotel, informaron hoy a Efe activistas pro derechos humanos conocedoras del caso.



El español, de 70 años, había alquilado una habitación en un hostal cercano a la plaza Yamaa al Fna, y se encontraba en compañía de un joven de 23 con residencia en Rabat.



Una mujer que limpiaba en el hotel los sorprendió y los delató ante el administrador del hotel, quien a su vez puso el caso en conocimiento de la policía, que no tardó en detenerlos.



El caso, con algunas variantes, ha aparecido también en algunas webs informativas locales, como es el caso de Kech24.com.



Las autoridades consulares españolas aún no han sido informadas, lo cual no es irregular, pues la ley sólo obliga a hacerlo cuando así lo solicita el afectado, según dijeron a Efe fuentes diplomáticas españolas.



Teóricamente, el español y su acompañante ya deberían haber pasado a disposición judicial, pues la ley prevé 48 horas de plazo para que la policía así lo haga, pero las fuentes no pudieron precisar este detalle.



El artículo 489 del Código Penal marroquí castiga con penas de entre seis meses y tres años la comisión de "actos contra natura con individuos del mismo sexo".



El artículo se aplica por igual a nacionales y a extranjeros, aunque en los casos en que hay extranjeros implicados (generalmente europeos), suelen ser expulsados de Marruecos si su caso ha trascendido y ha generado "ruido mediático".



Precisamente mañana se espera en la misma ciudad de Marrakech la sentencia de otro caso contra homosexuales que ha generado una gran expectación, al tratarse de dos chicas menores de edad denunciadas juzgadas por lesbianismo, un caso sin precedentes en Marruecos.