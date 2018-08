El I Cineplaza de Verano proyecta 16 películas independientes sin estrenar en España

El Matadero está acogiendo este mes de agosto el I Cineplaza de Verano, un ciclo que dura cuatro semanas y proyecta 16 películas cine independiente que aún no han sido estrenadas comercialmente en España.



Según ha informado la organización en un comunicado, Matadero ofrecerá una sesión diaria de cine al aire libre y con entrada gratuita de jueves a domingo entre el 2 y el 12 de agosto y el 23 de agosto y el 2 de septiembre. Todas las proyecciones, en versión original con subtítulos en español, tendrán lugar a las 22.30 horas.



La selección de títulos ha sido realizada por la coordinadora de programación de Cineteca Madrid, Jara Fernández Meneses.

Para la organización, "supone una gran oportunidad para visionar un conjunto de películas realizadas entre 2017 y 2018 con gran éxito de crítica y público en numerosos festivales internacionales".

Entre las películas que se proyectarán en el ciclo Cineplaza de Verano se encuentran el filme ganador de la sección Un Certain Regard del festival de Cannes 2017, "Lerd (A Man of Integrity)" del director iraní Mohammad Rasoulof; "Son of Sofia" de Elina Psykou, que fue premio a la mejor película internacional en el festival de Tribeca en 2017; el último trabajo del director mexicano Sebastián Hofmann, "Tiempo compartido", que ha competido en los festivales de Rotterdam y Sundance de este año; y "Colo" de la portuguesa Teresa Villaverde, en competición en la Berlinale de 2018.