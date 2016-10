Iceta aplaude la "coherencia" de Sánchez y respeta a los que "no se resignan"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha aplaudido hoy la "dignidad y coherencia" de Pedro Sánchez y ha expresado su "máximo respeto" hacia quienes "no se resignan".



El ex secretario general del PSOE ha renunciado hoy a su escaño en el Congreso debido a su "profundo desacuerdo" con la decisión del Comité Federal socialista de facilitar la investidura de Mariano Rajoy.



Iceta, que se había significado como uno de los principales apoyos a Sánchez, ha destacado desde su cuenta personal en Twitter el "honor, dignidad y coherencia" del exlíder socialista.



"En un día triste para PSOE y PSC, máximo respeto para los que no se resignan", ha apuntado.



También la alcaldesa de L`Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, una de las figuras de mayor relevancia institucional del PSC, ha agradecido a Sánchez, a través de Twitter, su "coherencia y honestidad en la defensa de las ideas"