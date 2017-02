Iceta asegura que hay contactos entre Gobierno y Generalitat

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado hoy que hay contactos "discretos y al máximo nivel" entre el Gobierno y la Generalitat catalana y ha precisado que cree que presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Carles Puigdemont, se han visto.



En un desayuno informativo organizado por el Club Siglo XXI, Iceta ha comentado que en estas conversaciones se ha constatado la lejanía de las posiciones y la imposibilidad de avanzar, al menos, a corto plazo y ha insistido en que si no hablaran "habría que sacarles la tarjeta roja a los dos. Incluso para pelearse hay que hablar".



"Es impensable con el lío que tenemos que el Gobierno de España no haya hablado con Cataluña. No me lo creo" ha dicho Iceta al tiempo que ha reiterado que, "por desgracia", las posiciones que se están fijando son "las ya conocidas".



También ha informado de que el presidente de la Gestora, Javier Fernández, tiene una relación con Rajoy en la que abordan muchas cuestiones, "pero singularmente el tema catalán".



El responsable del PSC ha añadido que sobre este asunto hay interlocución con la vicepresidenta del Gobierno, el PP en Cataluña y el delegado del Gobierno.



Por ello, ha precisado, que "hablar hablamos con todos y por muchos años. Más hablar y menos pelearse".