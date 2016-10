Iceta avisa que si el PSOE gira a la abstención, el PSC decidirá qué hace

El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, ha dicho que el PSOE hoy no se va a romper, pero si decide girar del "no" a Mariano Rajoy a una abstención, el máximo órgano del PSC será el que decida qué camino tomar.



"No compartimos la política de Rajoy y no creemos que tenga capacidad ni voluntad suficiente para luchar contra la corrupción", ha subrayado Iceta a la entrada de la sede de Ferraz.



Abstenerse en una investidura de Rajoy, "hipotecaría" la posición política de los socialistas, ha dicho Iceta, que, además, desde el punto de vista de Cataluña, el presidente del PP "ha sido también" un impedimento al diálogo.



Por eso no queremos aparecer a su lado "ni siquiera absteniéndonos", ha recalcado.



Durante el comité, los socialista catalanes intentarán convencer al resto para que esa abstención no se produzca sin aclarar si romperán o no la disciplina de voto del grupo parlamentario en el caso de que se determine hoy facilitar el Gobierno de Rajoy.