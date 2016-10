El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado en su cuenta de Twitter que su posición de que el PSC vote en contra de la investidura de Mariano Rajoy "no ha cambiado" tras la reunión que ha mantenido esta tarde con el presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández.



"He mantenido una reunión cordial con Javier Fernández. Nuestros puntos de vista que son distintos no han cambiado", asegura en un tuit el máximo dirigente del PSC después de la reunión que había mantenido. Iceta anuncia también que mañana realizará declaraciones al respecto.



La reunión con el presidente de la Gestora del PSOE se ha producido este martes en la sede de los socialistas en la madrileña calle Ferraz, para hablar de la posición del grupo en la posible investidura del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del encuentro.



Fernández ya explicó que tenía intención de hablar con todos los dirigentes territoriales del partido antes del Comité Federal del próximo domingo, en el que los socialistas abordarán el debate de la abstención de manera definitiva.



Y, en particular, explicó que hablaría con el líder de los socialistas catalanes cuando se celebraran sus primarias, en las que finalmente resultó reelegido Iceta.



La reunión ha tenido lugar finalmente en la tarde de este martes de manera discreta, sin convocar a los medios de comunicación al inicio ni al finalizar, y ha durado en torno a una hora y media.



En su cita habrá estado sobre la mesa la advertencia lanzada por Iceta, que ha asegurado que sus diputados se mantendrán en el `no` a Rajoy aunque esto les suponga romper la disciplina de voto y, así, la unidad a la que apela la Gestora y otras federaciones, como la andaluza.



Ayer, Iceta ya adelantó que en este encuentro tenía previsto traslarle a Fernández que cree que los socialistas no deben facilitar un gobierno del PP y que "es mejor terceras elecciones que Rajoy".



En su primera rueda de prensa tras ser reelegido el sábado, insistió en que los diputados del PSC en el Congreso votarán `no` a Rajoy aunque suponga romper la disciplina de voto del PSOE, mientras insistió en que no se puede dar por hecha la abstención socialista para facilitar la investidura porque la última decisión en este sentido que tomó el Comité Federal fue oponerse a un gobierno del PP.