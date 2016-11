Iceta ofrece el PSC a los catalanistas no independentistas "huérfanos" de referente político

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha ofrecido el PSC a aquellos votantes catalanistas no independentistas que se han quedado "huérfanos" porque sus partidos habituales de referencia han dejado el catalanismo para abrazar el independentistmo, en alusión velada al PDECAT --la extinta CDC--.



"Tenemos que aceptar que nos toca representar también a los catalanistas de siempre que no son independentistas y que se siente huérfanos de representación política", ha proclamado en un discurso en el XIII congreso del PSC tras ser ratificado como líder del partido.



Iceta ha afirmado que el PSC comparte muchos valores con estos ciudadanos que quiere captar para el proyecto socialista: "Son gente como nosotros, quieren mejor autogobierno, financiación y sentirse orgullosos de nuestro país".



El líder socialista busca así seducir a los votantes de la antigua CDC que no se siente cómodos con el giro independentista del PDECAT y que podrían encontrar al PSC en un centroizquierda catalanista que, como estos votantes, quieren más autogobierno pero en ningún caso romper con España.



Asimismo, ha llamado a pasar a la ofensiva y a impulsar "un nuevo reagrupamiento socialista", que no significa una suma de siglas, sino lograr que el PSC aglutine y lidere a todos los socialistas, gestionando la complejidad que ello supone.



Iceta ha detallado que la ofensiva debe empezar por recuperar terreno, "crecer en cantidad y calidad", buscar complicidades entre los distintos sectores sociales y reivindicar la trayectoria socialista del PSC.



También ha dejado claro que los socialistas catalanes priorizarán pactos de izquierda en el Parlament, pero manteniendo su personalidad ante los `comunes`: "Colaborar, siempre y competir, también, desde nuestra identidad y con el objetivo de ser útiles".



La palabra utilidad ha sido de las más repetidas por Iceta, que ha insistido en que quiere que el PSC trabaje por y para los ciudadanos, dispuesto a "negociar con todos los gobiernos, en Catalunya y España", siempre que sea en pro de la sociedad.



"Que hayamos votado `no` al Govern y al Gobierno de España no significa que no estemos dispuestos a usar mecanismos de negociación" con ambos para hacer avanzar la agenda política, social y económica, ha añadido.



Y ha ahondado en que "mientras los socialistas no puedan vestir mayorías, no renunciarán a mejorar las cosas" mediante pactos con otras formaciones --ha puesto el ejemplo de los Ayuntamientos de Barcelona y Girona--.



Ha reivindicado la "gran labor" que hacen los cargos municipales del PSC, de quienes ha ensalzado que han sido los que más desahucios han frenado y más proyectos sociales han impulsado.



Aun así, ha admitido que no lo han explicado suficiente, pero ha asegurado que lo importante es que lo hagan y estén al lado de las personas que más lo necesitan en los momentos complicados.



En este sentido, ha asegurado que los socialistas siempre han elegido mayorías de izquierdas, sea al frente o en segunda fila, aunque ha avisado de que "la experiencia solo la puede aportar el PSC".



PROCESO SOBERANISTA



Aunque se ha abierto a pactos con el Govern siempre que sea para avanzar en mejoras para Catalunya y sus ciudadanos, ha dejado claro que el PSC jamás apoyará soluciones unilaterales y trabajará para defender su proyecto federal aunque sea complejo, difícil de explicar y requiera nadar a contracorriente.



Ha lamentado que el Govern "lleva ya mucho tiempo con el rollo" independentista y desde 2010 no ha logrado ningún avance ni mejora para Catalunya, y ha emplazado al Ejecutivo catalán a tomar nota de los gobiernos socialistas que lideraron Pasqual Maragall y José Montilla.



"No queremos romper nada, pero sí arriesgar para crear puestos de trabajo, ayudar a las empresas, mejorar el autogobierno y atender a quienes más lo necesitan", entre otras cosas, ha dicho, y ha reivindicado al PSC como mejor defensor de la socialdemocracia, en alusión velada a los `comunes`.



En este sentido, ha subrayado que el PSC "no cederá ante el populismo y la demagogia, ni buscará el aplauso fácil", sino que trabajará desde las calles y en complicidad con los agentes sociales y económicos para mejorar la vida de las personas como lleva décadas haciendo.



"El populismo abomina el pluralismo, se siente en posesión de la verdad y es opuesto al catalanismo político", ha proseguido, sentenciando que no hay ninguna solución que no pase por el diálogo, la negociación y el pacto



EL PARTIDO NO PARARÁ



Iceta, que ha sido ratificado por el congreso tras ganar las primarias el 15 de octubre, ha dicho que se podrá equivocar o caer "pero el partido no se parará ni fallará, tal y como se ha demostrado a lo largo de la historia".



También ha llamado a abrir el partido y acercarlo a todos los sectores sociales, asegurando que abrirá las reuniones de la dirección a las corrientes de opinión para que aporten visiones nuevas, y ha citado a las varias corrientes internas del PSC como Ágora Socialista y Roj@s.