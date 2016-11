Iceta pide al PSOE que "no expulse" al PSC del proyecto socialista

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha pedido hoy al PSOE que "no expulsen ni dejen de lado" a los socialistas catalanes del proyecto compartido entre ambos partidos, porque el PSC "no quiere desentenderse ni renunciar a tener un proyecto para España" y quiere hacerlo desde el "puente de mando".



En su intervención para clausurar el XIII congreso celebrado este fin de semana, Iceta ha aludido de forma indirecta a la crisis abierta entre la gestora del PSOE y el PSC a raíz de la ruptura de la disciplina de voto de los diputados socialistas catalanes en la investidura de Mariano Rajoy.



"El PSC no se quiere desentender de España, no piensa renunciar a tener un proyecto para España. Queremos compartir un proyecto, construirlo y, si hace falta, estar en el puente de mando, porque nos sentimos parte de ese proyecto", ha señalado.



Y ha subrayado a continuación: "No nos gustaría que algunos, por activa o pasiva, nos dejaran de lado o expulsaran de la posibilidad de compartir un proyecto conjunto".



Porque, en el reto de hacer del PSC un partido "más útil" para la sociedad, ha pedido que "no haya dudas", ya que se hará "de la mano de nuestros hermanos del PSOE".



Iceta ha pedido por otro lado que no se deje en la "repisa" el trabajo hecho por los anteriores líderes de PSOE y PSC para tejer una propuesta federal y ha llamado a que se "traduzca en acción política y reformas".



"No me sabe mal decir que el PSOE ha pedido ya en dos ocasiones que se abra en el Congreso una ponencia para hablar de la reforma constitucional y fue la mayoría absoluta del PP la que lo negó. Por eso, no sé cómo alguien no entiende que nosotros hemos de poderle negar el apoyo al PP, porque ha cerrado puertas", ha sentenciado, entre aplausos de los centenares de delegados socialistas.



Pero, aprovechando la presencia entre los invitados del portavoz adjunto del PP en el Parlament, Santi Rodríguez, ha pedido al dirigente popular que se lleve "un buen recuerdo" de este congreso, porque "aquí hay ganas de dialogar, negociar y arriesgar". "



Lo único que no podemos aceptar es "una puerta cerrada o una oreja tapada", ha agregado el primer secretario de los socialistas catalanes.



Iceta ha celebrado por otro lado el trabajo realizado en el congreso del PSC, donde, ha dicho, se ha trabajado "mucho y bien para clarificar posiciones en aspectos clave, desvaneciendo dudas o dejando de lado algún antiguo planteamiento" del partido.



El objetivo del congreso era, a su juicio, que el PSC sea "cada día más útil a la sociedad catalana", ya que "las viejas propuestas ya no son soluciones a las nuevas necesidades que van apareciendo".



"O un nuevo inicio o decadencia e inutilidad. En tiempos de cambios, el PSC debe impulsar cambios y ofrecerse como instrumento de cambio. Tenemos que ser capaces de hacer propuestas coherentes, factibles y ampliamente compartidas", ha señalado.



Ha marcado así cuatro objetivos: hacer crecer la economía, repartir la riqueza y crear empleo con un nuevo modelo económico; una agenda por la igualdad; regeneración institucional y democrática; y un acuerdo entre Cataluña y el resto de España.