El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha criticado este martes el rechazo de ERC y el PDeCAT a los Presupuestos Generales del Estado, una decisión que le parece "un absoluto disparate" porque puede "precipitar" unas nuevas elecciones generales y aupar a PP y Cs, que abogan por "un 155 permanente".



ERC y el PDeCAT están decididos a presentar esta semana una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado si el Gobierno de Pedro Sánchez no se abre a crear una mesa de diálogo sobre Cataluña que permita hablar del derecho a la autodeterminación.



En declaraciones a TV3, Iceta ha considerado que "se están abriendo dos escenarios: un Gobierno progresista o el de las tres derechas", y ha reclamado a los partidos independentistas que se pregunten si les interesa "debilitar" al actual Ejecutivo "y provocar que llegue otro".



Sobre la reclamación de los independentistas al Gobierno de Sánchez de constituir una mesa de diálogo entre partidos con la presencia de alguna figura mediadora, Iceta ha dicho no ser partidario de llamarlo "mediador".



No obstante, sí ha considerado "posible" que se acabe acordando la participación de "alguien que dé fe de lo que se habla" en esta mesa: "Es una negociación que están llevando los dos gobiernos. Se está hablando de todo, esto es una posibilidad", ha afirmado.

El juicio del procés dificulta las negociaciones

Ha dicho que es "evidente" que el juicio a los líderes del `procés` dificulta las negociaciones, aunque ha indicado: "Si tenemos un juicio es porque la política fracasó. ¿Y ahora porque tenemos un juicio renunciaremos a hacer política?".



Iceta ha admitido que con un esfuerzo de "empatía" puede "entender" que el independentismo considere "una injusticia y una barbaridad" la causa contra los líderes soberanistas, pero ha advertido que la solución no pasa por "empeorar las condiciones de todo el mundo sin ganar nada a cambio".



Y es que no aprobar los presupuestos solo comportaría "elementos negativos", por las consecuencias que tendría y porque implicaría renunciar a un aumento de la inversión en Cataluña, así como a mejoras sociales.



A pesar de todo, Iceta ha afirmado que el Gobierno intentará "hasta el último momento" recabar el apoyo de ERC y PDeCAT y ha asegurado que "los contactos siguen existiendo", por lo que no ha dado "nada por perdido".



Iceta ha recordado que si finalmente los representantes independentistas en el Congreso presentan sendas enmiendas a la totalidad al proyecto de cuentas coincidirán con PP y Cs, algo que "objetivamente es un mal negocio".