Iceta: "La prisión preventiva de los soberanistas está durando demasiado"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado este jueves que la prisión preventiva de los políticos soberanistas encarcelados "está durando demasiado", y ha subrayado que no sabe "cómo encaja el delito de rebelión en lo que sucedió en Cataluña, en esa hora y ocho segundos de independencia".

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el líder del PSC ha considerado que queda "poco tiempo para el juicio y hay que dejar actuar a la justicia", y sobre un posible indulto ha pedido que no se subvierta la presunción de inocencia.

El primer secretario de los socialistas catalanes también ha ofrecido "la receta de Iceta" que pasa, según ha dicho, por "hablar ahora y negociar cuando se pueda" y priorizar "lo urgente, y lo urgente en Cataluña es el autogobierno".

Iceta ha reconocido que para "hablar, vamos un poco tarde pero para cambiar las leyes, tenemos tiempo".

Y a la justicia, ha señalado, "corresponde dictar sentencias y a la política buscar soluciones, y si no hay reconciliación en Cataluña, habremos fracasado".

El primer secretario del PSC ha insistido en que no se puede "acelerar" el proceso judicial, "eso no va así" y ha subrayado que le daría miedo "vivir en un país en el que las decisiones judiciales estuvieran al albor de una mayoría política o del capricho de un Gobierno".

A la pregunta de si le constan conversaciones entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el expresidente Carles Puigdemont, Iceta ha dicho que no lo sabe porque no es miembro del Gobierno: "No lo sé, ni me consta".

El líder del PSC ha insistido en el diálogo entre instituciones y ha exigido que España "no se desentienda" de Cataluña porque si lo hace "no es un tiro en el pie, es un tiro más arriba".

Iceta ha considerado que "desentenderse" es "equivocar" el destinatario de las políticas, que "no son los independentistas, son los ciudadanos".

"A ningún español le puede beneficiar que Cataluña vaya mal, y quien piense eso es que es un mal español", ha precisado.

Y ha insistido en que "a quien no le cabe toda España en la cabeza es un español amputado".

El primer secretario del PSC ha asegurado que hoy "las cosas están mucho mejor" y "no hay riesgo de que el Parlament declare la independencia".

Iceta se ha mostrado convencido de que desde la Generalitat se están emitiendo "señales" de reconocer errores cometidos para no volver a hacerlo en el futuro, y Cataluña pueda seguir siendo "uno de los motores de España".

El responsable del PSC ha reivindicado su papel de español: "Soy muy español y lo que más le gusta de España es el escudo porque en el escudo nos ven a todos muy bien reflejados y en muy bonitos colores".