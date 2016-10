Iceta se reafirma en el no a Rajoy en una reunión con Javier Fernández

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, se ha reunido esta tarde con el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ante quien se ha reafirmado en que los socialistas catalanes votarán en contra de la investidura de Mariano Rajoy.



El encuentro se ha celebrado en la sede de Ferraz de forma discreta y se ha prolongado durante alrededor de hora y media, han informado fuentes socialistas.



"He mantenido una reunión cordial con Javier Fernández. Nuestros puntos de vista, que son distintos, no han cambiado", ha asegurado Iceta en su cuenta de Twitter.



El dirigente del PSC ha abandonado la sede socialista sin hacer declaraciones a los medios, aunque en su mensaje ha informado de que mañana lo hará.



Antes de su cita en Ferraz, Iceta ha insistido en que los siete diputados del PSC rechazarán la investidura de Rajoy aunque el Comité Federal del PSOE acuerde la abstención en la reunión del próximo domingo.



El encuentro se enmarca en la ronda de contactos que Fernández viene manteniendo en los últimos días con los barones territoriales para preparar el Comité Federal.



Fernández lo había pospuesto a la celebración de las primarias del PSC, que Iceta ganó a la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), Núria Parlon, el pasado sábado.



El presidente de la gestora ha insistido en que todos los diputados deben respetar la disciplina de voto en caso de que el máximo órgano apruebe la abstención.



Sin embargo, Iceta ha advertido hoy de que, a pesar de los llamamientos de Fernández y del PSOE andaluz, el PSC no variará su postura y votará en contra.



En declaraciones a Catalunya Ràdio, ha dejado la puerta abierta a que, si "no hay más remedio" que permitir que Rajoy gobierne, podría hacerse con la abstención de once diputados socialistas, los suficientes para que salga adelante la investidura.