Iglesias acusa a Errejón de tirar la piedra y esconder la mano

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha arremetido hoy duramente contra su número dos, Íñigo Errejón, a quien ha acusado de "tirar la piedra y esconder la mano", y le ha emplazado a ser "valiente", abandonar la ambigüedad y no señalar a su equipo cuando lo que hay son diferencias políticas.



En declaraciones a la Cadena SER, el líder de Podemos ha negado también que el secretario de Organización, Pablo Echenique, interviniera para favorecerle en la votación de Podemos al pedir a la empresa Agora Voting una vinculación mayor entre los documentos y las listas.



"Ninguna maniobra, lo que hay es que los inscritos eligen un sistema en el que documentos e ideas van vinculados a personas, y que la empresa dice que no se puede porque no hay tiempo. Y se asume que lo decidido por los inscritos no se va a poder hacer. Decir que eso es una maniobra del secretario de Organización para favorecer a Pablo Iglesias es mentir", ha asegurado.



Iglesias ha lamentado las críticas hacia algunos de los miembros de su equipo, que han sido calificados como una "camarilla" por personas muy vinculadas a Podemos como Luis Alegre o Carlos Fernández Liria.



Dice que no les reconoce en esas "barbaridades" y que las frustraciones privadas, las "tristezas" y "oscuridades" de cada persona no pueden convertirse en un "debate nacional", algo por lo que asegura que trabajará si sigue siendo secretario general.



En su opinión, tampoco es "elegante" que Errejón señale a su entorno cuando lo que hay son diferencias políticas.



"Íñigo, compañero, yo no me refiero a tu entorno; si tú y yo tenemos ideas distintas no busquemos caminos curvos para llegar al mismo sitio", "no busquemos fantasmas", "creo que en política es fundamental ser valiente", ha subrayado.



Iglesias ha insistido en esa idea al afirmar: "Yo no creo que Íñigo esté secuestrado por una gente cercana al PSOE".



El líder de Podemos considera que en la cultura política de la formación morada no puede entrar "ni la ambigüedad ni el tiro la piedra y escondo la mano", y pide claridad y respeto.



Pese a todo ello, Iglesias ha apelado a "desdramatizar" ante la división que se está viendo estos días en su partido y ha dicho que afronta Vistalegre II con ganas de ganar el proceso interno para después ganar al PP.