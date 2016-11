Iglesias critica que no haya minutos de silencio cuando muere un obrero

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho hoy que "habla mal de la democracia española" que se lleven a cabo homenajes en los parlamentos "por personas cuya trayectoria está vinculada a la corrupción" y ha sostenido que, cuando mueren obreros, "no se hacen minutos de silencio" en las instituciones.



En declaraciones a la prensa, antes de asistir a la presentación del libro "La clase obrera no va al paraíso. Crónica de una desaparición forzada", ha reiterado que se siente "orgulloso" de la decisión de Podemos de ausentarse durante el minuto de silencio en el Congreso por la muerte de Rita Barberá.



Tras expresar nuevamente sus condolencias a los familiares de Barberá, Iglesias ha puntualizado que no va polemizar sobre este tema "ni entrar en ninguna provocación" -en referencia a las críticas desde el PP- y ha considerado que el "respeto y las condolencias" por un fallecimiento deben "separarse" de "los homenajes políticos".



En este sentido, ha criticado que no se hagan este tipo de "homenajes" en el Congreso -como guardar "un minuto de silencio" o "ponerse en pie", ha aclarado- cuando fallecen obreros por la precariedad laboral.



"Ojalá se hiciera cuando mueren en el Tajo por las malas condiciones de trabajo porque eso sería, efectivamente, un homenaje político", ha manifestado Iglesias.



Preguntado sobre si Podemos apoyaría una huelga general, ha puntualizado que siempre y cuando sean convocadas por los sindicatos y organizaciones que representan a las clases trabajadoras si "entienden que se dan las condiciones difíciles y extremas" para convocarla.