Iglesias sobre Errejón: "No es un traidor, sino que debe ser un aliado de Podemos"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha admitido que Íñigo Errejón "no es un traidor" y "debe ser un aliado", si bien le ha acusado de haberse situado fuera del partido por la vía de los hechos consumados y le ha advertido de que la "autodisolución de Podemos" sólo la decidirán sus militantes.



Iglesias, que intervendrá vía telefónica en la reunión del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, ha anticipado su discurso en un texto difundido en Facebook, en el que censura que Errejón no haya discutido su propuesta de sumarse a la marca de Manuela Carmena en los órganos ni en ningún proceso de participación.



Admite que "Íñigo, a pesar de todo, no es un traidor, sino que debe ser un aliado de Podemos" y avisa: "Mientras una Asamblea Ciudadana no decida nuestra autodisolución o nuestro fin como referente electoral, en Podemos las decisiones las toman los inscritos y los espacios colectivos".

"Hacer las cosas en secreto, por sorpresa y sin contar con los espacios colectivos me parece incompatible con formar parte de Podemos", a lo que añade: "Con todo, es legítimo que, por la vía de los hechos consumados, haya compañeros que abandonen nuestra formación. Hay que asumirlo con naturalidad y madurez".

Errejón ha decidido no acudir a esta reunión del Consejo Ciudadano Estatal tras los "vetos" que le había impuesto la dirección y para "calmar aguas" y facilitar el acuerdo

Iglesias, que se encuentra de permiso de paternidad, confiesa que comparte la preocupación de sus líderes autonómicos ante la situación en Podemos y apunta que sus adversarios "quieren destruir el bloque de la moción de censura" e impedir un Gobierno de coalición de los morados y el PSOE.

En su opinión, "destruir Unidos Podemos es condición de posibilidad para que solo haya dos alternativas de superación de la crisis de régimen" y cree que la "más evidente hoy es el modelo aznariano de los trillizos reaccionarios" frente al "modelo macroniano de gran centro con un PSOE susanista y Ciudadanos como protagonistas".



En ese punto, lanza otro dardo a Errejón al afirmar que para esa opción se necesita "una izquierda amable escindida de Podemos", y destaca que sus adversarios tomaron nota del debate que tuvieron en 2016 cuando algunos "errejonistas" apostaran por facilitar un Gobierno "de Rivera presidido por Sánchez", lo que rechazaron los inscritos.



Lamenta que en el momento de mayor peso político de Podemos y cuando trabajan por sacar adelante los presupuestos se haya puesto en cuestión "desde fuera pero con aliados dentro" su "sentido como fuerza política".



"En política la forma es el fondo. La propuesta de superar Unidos Podemos como referencia política del cambio, que representa lo poco que conocemos del nuevo partido de Íñigo y Manuela, es un planteamiento que me parece erróneo pero que es legítimo. Sin embargo, no se ha discutido ni en los órganos ni en ningún proceso de participación en Podemos", insiste.



Apela a la responsabilidad y la madurez y aboga por "ser útiles a la ciudadanía" y para ello "ser generosos y responsables" y tratar de construir "una confluencia lo más amplia posible".



Para ello, Iglesias propone "tener un debate sosegado" en la organización y "bajar ese debate a los círculos" para hablar de programa y proyecto para Madrid, procesos de participación con IU y otras fuerzas que constituyen Unidos Podemos.



El líder de Podemos señala que deben hablar también con el "nuevo partido" de Errejón y Carmena, pero después de que Podemos tenga su debate "propio" sin que "se le pretenda imponer tragar con platos precocinados", es decir dialogarán pero no para integrarse en Más Madrid.



"Carmena no es lo que fue pero representa lo más útil" y la "opción más viable" para impedir que la derecha "reconquiste el poder municipal en Madrid", dice, pese al papel que ha jugado su equipo de gobierno en la Operación Chamartín.



Iglesias justifica así su decisión de no concurrir a las municipales para no competir con Carmena en Madrid.