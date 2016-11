Iglesias al Rey: "No estamos aquí por ser hijos de nadie ni tener sangre azul"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, no cree que el Rey pueda ofenderse por la ausencia de sus diputados de los actos protocolarios en la sesión de apertura de las Cortes y ha reclamado su legitimidad sobre la de Felipe VI, recordando que no están en el Parlamento por ser hijos de nadie ni tener sangre azul.



"No creo que se sienta ofendido y si se siente ofendido, pues bueno, nosotros no estamos aquí por ser hijos de nadie ni por tener sangre azul. Estamos en el Parlamento porque nos han votado los españoles, algunos son jefes de Estado porque son hijos, nietos o bisnietos de una dinastía. Con todo el respeto, nosotros tenemos mucha mas legitimidad porque a nosotros nos vota la gente", ha dicho Iglesias.



En declaraciones a los periodistas tras asistir a la concentración de apoyo a Jorge Verstrynge en el juicio por participar en las protestas durante la proclamación de Felipe VI, Iglesias ha defendido la postura de su grupo parlamentario, que asistirá al discurso del Rey en el hemiciclo, pero no al saludo y desfile posterior.



De hecho, algunos parece que no se limitarán a ausentarse, sino a protestar de forma simbólica, como el diputado Diego Cañamero, que ha llegado al Congreso con una camiseta con el lema: "Yo no voté a ningún Rey".



"Algunos dicen que el patriotismo es ir a besamanos y a desfiles, a mí me parece que el patriotismo es defender los derechos civiles y los derechos de reunión y manifestación", ha subrayado el secretario general de Podemos tras mostrar su apoyo a las personas que están siendo juzgadas. "Para mí es un honor estar apoyando a estos tres compañeros porque hacerlo es defender la democracia", ha añadido.



Iglesias ha asegurado que él tiene una "magnífica relación con el jefe del Estado", que conoce su opinión y sabe que serán "enormemente respetuosos" hoy en la sesión solemne de apertura de las Cortes.



Ha recalcado que escucharán "con mucho respeto su discurso", pero que entienden que "hay elementos protocolarios que forman parte de una concepción de política vieja", que no les "gustan".



En su opinión, hay cosas más importantes que los protocolos, como defender las bases de la patria, que son los derechos sociales y civiles, y mucho más importante le parece esta semana la muerte de una mujer en Reus porque las empresas eléctricas "están incumpliendo la legislación internacional de derechos humanos" y la ley catalana contra la pobreza energética.



Ha recordado también que ayer el Congreso asistió a un "escándalo" al ver que el exministro Jorge Fernández Díaz "para cobrar más dinero que el resto de los diputados" finalmente presidirá una comisión y ha aprovechado para desmarcarse de quienes asisten a los actos protocolarios como el de hoy.



"Otros se vuelven locos y les encantan los actos protocolarios, lo respetamos, pero pedimos el mismo respeto".



Iglesias ha defendido también que la secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, Carolina Bescansa, haya advertido hoy a la Reina Letizia de que se prepare para recibir "una campaña de insultos y descalificaciones sin límite", si lleva a sus hijas al acto de apertura solemne de las Cortes.



"Si vas a llevar a tus hijas al hemiciclo, prepárate para una campaña de insultos y descalificaciones sin límite", ha escrito Bescansa en la su cuenta en la red social Twitter.



El líder de Podemos ha recordado que cuando Bescansa llevó a su hijo al hemiciclo recibió una "avalancha de insultos" y opina que con ese mensaje sólo recuerda "a una mujer que también es madre y va llevar a sus hijos al mismo evento, que a lo mejor le pasa lo mismo"