Iglesias: "Si Sánchez hubiera sido "valiente" antes pudo haber gobierno de izquierda"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado este lunes que si el ex líder socialista Pedro Sánchez hubiera sido "tan valiente" durante el último año como lo fue el domingo por la noche en su entrevista en `Salvados` tal vez pudo haber un gobierno progresista en España.



"Por poco que hubiéramos conseguido habría sido positivo para el país", ha opinado Iglesias, en declaraciones a Radiocable, en las que ha dicho que la entrevista de Sánchez le "impresionó" porque "dijo muchas verdades". "Tenía que haberlas asumido en otro momento, si hubiera sido así a lo mejor estaríamos gobernando pero cuando alguien dice la verdad hay que darle las gracias", ha añadido.



Eso sí, también cree que las propias palabras de Sánchez también confirman que "no le iban a dejar los poderes oligárquicos" ni tampoco "en su propio partido" ya que, según él mismo reconoció, el Comité Federal del pasado diciembre le colocó en una "situación imposible" al no dejarle gobernar con Podemos "y con el PP de momento tampoco".



Iglesias cree que Sánchez fue "honesto" al reconocer que se equivocó en su aproximación a Podemos y ha dicho que ojalá los diputados del PSOE que "han demostrado estar más cerca del PP" se sumasen a esa posición. También, ha opinado, deberían entender lo que por primera vez dijo el domingo Sánchez, que España es una "nación de naciones". "Si lo entendieran en el PSOE a lo mejor hubiéramos podido gobernar juntos", ha señalado.



Además, ha avisado a los socialistas de que, por mucho que ahora se empeñen en hacer oposición, Rajoy y el PP están en una "posición de fuerza para seguir haciendo al PSOE y a Ciudadanos que se arrodillen". Y eso sin contar con que el Gobierno puede vetar toda iniciativa parlamentaria que suponga aumento de gasto.



LA OPOSICIÓN PACTARÁ PERO EL GOBIERNO PUEDE VETAR



Así, ha dejado claro que aunque Podemos está dispuesto a pactar leyes con el PSOE "y con quien haga falta", el problema es que el PP puede vetarlas, de manera que "es mentira que las leyes las haga el poder legislativo", porque para eso hay que "tocar el presupuesto" salvo para "cuestiones simbólicas". De entrada, ha vaticinado que el Gobierno no convertirá en ley la Proposición no de Ley del Congreso que mandaba igualar los servicios de maternidad y paternidad.



Por eso, ha augurado una legislatura --que Rajoy querrá larga, ha opinado-- en la que el PSOE "sobreactúe para intentar atacar al PP" pero luego pactará con el Gobierno cuestiones estratégicas. Es más, ha puesto como ejemplo el rechazo de los socialistas a cambiar la ley electoral por trámite de urgencia la semana pasada.



En ese escenario, ha sostenido que será Podemos quien tendrá que hacer la oposición, en el Parlamento para defender "con uñas y dientes" los servicios públicos, pero también "con trabajo en la sociedad civil" para que haya una "sociedad despierta, con ciudadanos críticos que se organicen en los centros de estudio y de trabajo".



APLICAR "GARANTÍAS" A LOS ACUERDOS EN CCAA



Después que el PSOE se haya abstenido para permitir el gobierno de Mariano Rajoy, ha asegurado que serán las direcciones de Podemos en las comunidades autónomas las que decidirán si se mantienen los acuerdos que permiten gobernar a los socialistas. Según ha dicho, él es partidario de introducir "garantías para que las políticas progresistas se apliquen", pero dependerá de las direcciones autonómicas.



Iglesias ha asegurado que le llega "muy buen feedback" de Baleares y de la presidenta, Francina Armengol y ha destacado que los diputados socialistas de esta comunidad, que se mantuvieron en el no a Rajoy, "se han comportado muy bien".



También cree que está "funcionando bien" el Pacto del Botánico en la Comunidad Valenciana, aunque "se puedan revisar cosas" en algún momento. En cambio, ha recordado que en Extremadura se rompió después de la investidura y en Castilla-La Mancha ha habido "muchos problemas" y "decidirán los compañeros".