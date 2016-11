Iglesias exige a Gas Natural que no haya más fallecidos por cortes de suministros energéticos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, considera que es "inaceptable" que en la cuarta economía de la zona euro "haya personas que tengan que morir porque empresas eléctricas, que facturan beneficios y que pagan planes de pensiones y sueldos de escándalo a sus ejecutivos, dejen sin luz y sin calefacción a compatriotas".



Centenares de personas se han concentrado frente a la sede de Gas Natural Fenosa en Madrid para protestar por la pobreza energética. La iniciativa, promovida por Vamos! de Podemos, ha contado con la presencia del secretario general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.



Durante la protesta, los manifestantes han exhibido y vitoreado lemas como "la pobreza energética mata", "Sin luz, pan o sanidad, hay víctimas de un feroz robar", "La pobreza energética mata" o "Sin luz, sin gas el Rey tenía que estar".



"No se puede consentir que haya españoles a los que este invierno les corten la luz y la calefacción", ha afirmado Iglesias, tras recordar que la oposición no está solamente en el Parlamento sino que también está en la calle exigiendo a empresas, como Gas Natural, que tienen un "enorme poder político", algo "tan sencillo" como que cumplan la ley.



Por su parte, Garzón ha señalado que su forma de hacer política desde Unidos Podemos es "hacer oposición en el Parlamento pero también en la calle, demostrando que hay una forma de entender la política y la economía diferente".



Iglesias ha apuntado que si se hubiese cumplido la ley y en Reus (Tarragona) se hubiesen informado a los servicios sociales del ayuntamiento de que iban a cortar la luz y el gas a la mujer de 81 años que murió al incendiarse su piso el pasado 14 de noviembre, "a lo mejor hoy estaría viva".



LA RIQUEZA DEL PAÍS PARA LOS CIUDADANOS



Por otro lado, Garzón ha pedido que se cumpla el artículo 128 de la Constitución Española, que dice que "toda la riqueza del país debe estar subordinada al interés general". De hecho, cree que empresas como Gas Natural son el "reflejo de que se incumple la Constitución sistemáticamente" y considera que es "importante que se ponga rostro a los culpables del saqueo y de la muerte de personas".



Además, ha recordado que "durante los últimos años España ha sufrido una estafa y un saqueo descomunal por parte de una minoría de la población que ha saqueado a la gran mayoría de la población". Para Garzón, lo que ha ocurrido refleja que "los recortes y las políticas de las grandes empresas pueden implicar la muerte de ciudadanos".



La muerte de ciudadanos por no tener recursos energéticos es "un hecho gravísimo", según Garzón, que también ha afirmado que a pesar de la gravedad del hecho "ha habido prácticamente un silencio por parte de los grandes partidos políticos que han gobernado España durante los últimos años".



"Reivindicamos algo tan sensato como que nadie debe morir por ser pobre, ya que tenemos en nuestro país recursos suficientes para hacer una política que sea justa, solitaria y que ponga los recursos a disposición de la mayoría de la población", ha recalcado Garzón.