La infanta Cristina y Urdangarin, "razonablemente tranquilos" ante sentencia

La infanta Cristina y su esposo Iñaki Urdangarin permanecen "con mucha expectación" y "razonablemente tranquilos" a la espera de que este mediodía les notifiquen la sentencia por el caso Nóos, según ha anunciado hoy el abogado Mario Pascual Vives.



En declaraciones a los periodistas a las puertas de su despacho en Barcelona, el abogado de Iñaki Urdangarin ha afirmado que "espera lo mejor" y que es optimista de cara al contenido de la sentencia, hasta el punto de que está convencido de que sobre la infanta no recaerá "ningún tipo de sanción".



El letrado ha explicado que, en sus conversaciones con Urdangarin, este le ha comentado que la infanta se encuentra "bien de salud, que es lo más importante".



Según Pascual Vives, la pareja, que conocerá la sentencia en Ginebra (Suiza), mantendrá hoy su rutina habitual, ya que la infanta seguirá con su "trabajo", mientras Urdangarin se centrará en "sus actividades normales diarias, como siempre".



El letrado ha indicado que todavía no sabe si va a recurrir la sentencia, en caso condenar a Urdangarin, porque la tiene que estudiar y analizar, pero ha recordado que la ley le permite hacerlo.



No obstante, ha lamentado que mientras las tres magistradas que integran el tribunal de la Audiencia de Palma que ha enjuiciado el caso Nóos han tenido ocho meses para redactar la sentencia, las partes sólo tendrán cinco días hábiles para poder anunciar un recurso de casación y sólo dos días si detectan un error material en el fallo. "Los plazos son muy cortos", se ha quejado.