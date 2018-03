Ingresa en prisión el detenido por acosar a la madre del niño desaparecido en Níjar

El hombre detenido por incumplir una orden de alejamiento de la madre del niño de 8 años desaparecido en Níjar (Almería) ha ingresado esta mañana en la prisión de El Acebuche, según han informado a Efe fuentes penitenciarias.



El detenido, D.M.F.A., que permanecía en la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, ha entrado en la cárcel poco antes de las 12.00 horas.



Fuentes de la Guardia Civil han dicho que no ha sido puesto a disposición judicial ya que había una orden de ingreso en prisión previa que pesaba sobre él por otro quebrantamiento similar.



Por eso, ha ingresado directamente en el centro penitenciario El Acebuche para dar cumplimiento a lo decretado en un auto dictado por el Juzgado de lo Penal número 3 de Almería hace meses.



D.M.F.A. fue condenado en noviembre de 2016 por el Juzgado de Instrucción número 6 de Almería por un delito de acoso a tres meses de prisión, si bien esta pena quedó suspendida durante dos años y se le impuso una orden de alejamiento de 200 metros respecto a Patricia Ramírez que sigue vigente hasta noviembre de 2019.



Según la sentencia, el detenido se había "obsesionado" con la madre de Gabriel, de forma que "de modo insistente y reiterado" buscaba su "cercanía física" e intentaba contactar con ella, lo que provocó que la mujer tuviese su ánimo "perturbado" y sintiera "temor a salir a la calle por no encontrarse con el acusado".



Este hombre fue condenado de nuevo tras ser juzgado por quebrantamiento de condena en octubre de 2017 y más tarde el Juzgado de lo Penal número 3 de Almería revocó la suspensión de la condena que tenía dictada y ordenó su ingreso en prisión.



Hace dos semanas, el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería volvió a juzgarle por quebrantamiento de condena y dictó una sentencia, que aún no es firme, que impone a D.M.F.A. seis meses de prisión.