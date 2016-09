El inicio del Comité Federal se retrasa por las discrepancias sobre la Mesa y el censo

La dirección del PSOE que lidera Pedro Sánchez y los críticos que no reconocen su legitimidad están discutiendo desde las 8.00 horas la composición de la Mesa del Comité Federal, convocado para este sábado, y los miembros que lo componen, han informado a Europa Press fuentes socialistas.



Aunque estaba previsto que la reunión comenzara a las 9.00 horas, a las 10.30 no había empezado todavía, ya que los dos sectores no se habían puesto de acuerdo sobre la Mesa que organiza el debate, cuyo orden del día también es motivo de fricción.



Ferraz sostiene que lo que hoy se vota es la fecha del próximo congreso del PSOE, que deberá ser extraordinario tras las 17 dimisiones del pasado miércoles, que hacen que la dirección haya perdido la mayoría de sus miembros.



Sin embargo, los críticos, encabezados por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no reconocen ya legitimidad a esta dirección, porque consideran que debería haber quedado disuelta y, por lo tanto, sólo cabe designar una gestora por el Comité Federal.



Los críticos defienden que la presidenta del Comité Federal es la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, pero la dirección defiende que esta dirigente, afín a Díaz, sólo ha estado al frente de la Mesa que se constituye antes de cada reunión. Por lo tanto, sostienen, hoy se puede constituir una Mesa diferente.



Además, tampoco se ponen de acuerdo sobre el censo, cuya composición será vital ante lo que se prevé una ajustada votación. Sánchez ya dijo ayer que si no sale adelante el calendario del congreso que ha propuesto, dimitirá, con lo que se creará esa gestora que, ha defendido el secretario general, se abstendrá en la investidura de Mariano Rajoy. El líder del PSOE defiende, así, que el fondo del debate de hoy es el voto del PSOE.



El sector crítico defiende que el censo del Comité Federal, es decir, el número de sus miembros que cuentan para una votación, es el de las personas que han acudido este sábado a la cita. De esta manera, no tendrían en cuenta a los ausentes.



Mientras tanto, en el exterior de la sede continúan los militantes que han acudido a apoya Pedro Sánchez y que han recibido con gritos de "traidores" y "no es no" a los `barones` críticos, si bien en algunos casos han dirigido también sus gritos contra algunos afines al secretario general.



La calle permanece cortada y la Policía ha impedido durante unos minutos que los manifestantes se acercaran a la acera donde está la sede del partido, de manera que han ocupado el otro extremo de la calzada.