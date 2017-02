Interceptada una menor que conducía cuadruplicando al tasa de alcohol

Agentes de la Policía Municipal de Pamplona han interceptado a una menor al volante de un vehículo no solo sin tener carné sino cuadruplicando además la tasa de alcohol permitida para un conductor novel.



El suceso, según ha informado hoy este cuerpo, ocurrió a las 03,40 horas del sábado, en el Casco Viejo Pamplonés cuando una patrulla se fijó en el coche y que la chica que conducía actuaba como si estuviera nerviosa, hasta el punto de que se le caló el vehículo cuando los agentes se acercaban.



Solicitada su identidad, la joven intentó verbalmente hacerse pasar por otra persona, lo que no consiguió ante la insistencia de los policías de que presentara la documentación.



Finalmente comprobaron que tenía 17 años y por lo tanto carecía de carné, y ante los síntomas de haber bebido se le practicó una prueba de etilometría en la que superó por más de cuatro veces la tasa legal para un conductor novel.



La Policía ha señalado que la chica viajaba junto a un joven, mayor de edad y que resultó ser el propietario del vehículo, pero que también dio positivo en alcohol, por lo que el coche quedó inmovilizado, mientras que el expediente ha sido remitido al juzgado.