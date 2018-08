James Rhodes pide reunirse con Sánchez para colaborar contra los abusos a menores

El músico y escritor afincado en España James Rhodes, que sufrió abusos sexuales durante su infancia, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que ofrece su colaboración para trabajar en medidas que protejan a la infancia de estas situaciones.

La misiva, que ha sido publicada este viernes 3 de agosto en El País, relata las consecuencias que los abusos sexuales sufridos en su infancia han tenido y siguen teniendo en su vida, así como la necesidad de actuar con urgencia en la toma de medidas que protejan a la infancia de cualquier abuso o agresión sexual. "De niño me violaron repetidamente y todavía estoy pagando el precio de haber tenido esa infancia. También mis seres queridos", explica el músico en la carta.

"He probado todos los medicamentos que las grandes farmacéuticas han tenido a bien inventar, he destruido relaciones, me he autolesionado con rabia y he hecho todo lo que se me ha pasado por la cabeza para intentar detener ese zumbido incansable y violento que me retumba en la cabeza", señala Rhodes, que ha participado en acciones de denuncia y ha compartido su experiencia en un libro y en medios de comunicación para denunciar la gravedad de esta realidad.

El músico remite esta carta al líder del Ejecutivo y, en ella, expresa que le gustaría reunirse con él, acompañado del director general de Save the Children, Andrés Conde, durante "un par de horas" para "ayudarle a lograr que España sea un lugar más seguro para sus niños y niñas". "La única persona que puede cambiar las cosas de verdad ahora mismo es usted", le recuerda Rhodes a Pedro Sánchez.

Desde Save the Children, han advertido en reiteradas ocasiones de que el abuso sexual es una de las formas de violencia más graves y han alertado de su "prevalencia, de la dificultad de detectar los casos y la gravedad de las secuelas emocionales, sexuales y sociales en estos niños y niñas".

"De todas las denuncias por abusos sexuales que se registraron en 2016 en nuestro país, más de la mitad tenían a un menor como víctima. Es urgente poner en marcha medidas e impulsar una ley que proteja a los niños y las niñas de los abusos sexuales", ha reclamado Conde.

Entre las peticiones que el músico y Save the Children hacen al presidente del Gobierno está la aprobación de una nueva ley que erradique la violencia contra los menores y adolescentes que se centre especialmente en las medidas preventivas, así como una formación obligatoria, unos protocolos y una reforma profunda del proceso judicial que asegure que en los casos de abuso sexual infantil se respetan los derechos del niño o niña víctima y sus necesidades particulares.

En este sentido, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, se comprometió a remitir antes del mes de julio de 2019 al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley Integral Contra la Violencia a la Infancia.