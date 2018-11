Javier Calvo y Javier Ambrossi sustituyen a Itziar Castro en "OT 2018"

Javier Calvo y Javier Ambrossi, el joven dúo de creadores conocido como "Los Javis", han sustituido este jueves a Itziar Castro como profesores de interpretación de la Academia de Operación Triunfo, después de la destitución este miércoles de la actriz por no haber conseguido los "objetivos de su área".

Noemí Galera, directora de la Academia, y Manu Guix, director musical, han anunciado este jueves tras el reparto de temas de la próxima gala el regreso de "Los Javis", que se han incorporado inmediatamente ante los aplausos de los once concursantes.

"Nos sabe mal venir así en un momento complicado, delicado. Es una decisión que hemos tomado hablando con Noe, la dirección y hablando con Itziar también", ha dicho Calvo en la Academia del "talent show" de TVE, mientras su compañero pedía un aplauso para la exprofesora de interpretación



Ambrossi ha añadido que "no haber estado desde el principio" en esta décima edición del concurso "ha sido una cagada" por su parte, por "cobardicas".



"Hemos dicho 'No podemos con todo, nos piden por un lado una cosa, nos piden no sé qué' y nos hemos bajado de un barco del que nunca nos tendríamos que haber bajado", ha dicho Ambrossi, director, junto a Calvo, de éxitos como "La llamada" o la serie "Paquita Salas", y profesor de interpretación en la pasada edición del concurso.



"La dirección del programa ha decidido prescindir de Itziar Castro como vuestra profesora de interpretación por no haber conseguido los objetivos esperados, a pesar de su entrega y profesionalidad. Esto es como un equipo de fútbol, cuando no llegan los resultados se prescinde del entrenador", explicaba Galera a los concursantes antes del regreso de "Los Javis".

La directora de la Academia de Operación Triunfo, que se encuentra en el ecuador de su décima edición, añadía que "esto no exime a los jugadores de su parte de responsabilidad"

Javier Calvo y Javier Ambrossi ocuparon el puesto de interpretación en la pasada edición, para ser sustituidos en esta por Itziar Castro, que denunciaba ayer a través de sus redes sociales en un comunicado que su destitución "ha sido tomada de forma unilateral por la dirección del programa y comunicada de forma precipitada".