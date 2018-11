Joe Crepúsculo: "No pensé que un proyecto tan extraño llegaría a tanta gente"

Joe Crepúsculo, artista difícilmente clasificable que reivindicó la música latina y el bakalao antes de que volvieran a estar de moda y que llevó esa peculiar fusión a la sintonía de Podemos, celebra 10 años de carrera con un disco recopilatorio y una gira a punto de concluir.



"No pensé que este proyecto tan extraño y peculiar llegaría a tanta gente", reconoce en mitad de la preparación de "un caldo de carne y verduras" y de la actuación que le llevará mañana a la sala Ochoymedio de Madrid, ciudad en la que reside desde hace años.



No es un hecho baladí, ya que en su proceso de creación es muy importante la luz, "de una manera casi química", por lo que sus distintas residencias en Barcelona, Palma de Mallorca y la capital han definido el sonido de sus discos.



"Me importa mucho dónde vivo y cómo entra la luz en el estudio. Soy muy solar y nunca hago música por la noche, ni bebiendo cerveza, solo durante el día y con un café", revela.



Fue en febrero de 2008 cuando publicó su primer álbum, "Escuela de zebras", un golpe de efecto que, escuchado por su autor solo diez años después, consigue pasar el filtro.





"Me da mucha vergüenza por la voz y por las grabaciones, pero por otro lado veo cosas que están muy bien, como 'Los viejos' o la misma 'Escuela de zebras', con letras muy elaboradas, o 'Fiesta mayor', que es muy potente. Quizás me echa un poco para atrás la producción, pero el punto lo-fi le da también un aire interesante"



Solo unos meses después llegaría "Supercrepus", designado por la revista Rockdelux como el mejor disco de 2008, y otros seis álbumes de estudio en un progresión "lenta, pero siempre a mejor", mostrando un ingente y fulgurante flujo de trabajo hasta el recopilatorio "10" (2018), recientemente editado.



"Es mi ritmo natural. No me lo planteé, sino que salió así. Igual mañana se me seca la creatividad, así que hay que aprovechar", apunta este músico llamado realmente Joël Uriarte (San Juan Despí, 1981) antes de señalar la conveniencia de este torrente compositivo en tiempos de redes sociales y cierta "epilepsia por información nueva".



De toda esa obra, el público celebró especialmente cortes como "Mi fábrica de baile", aunque su autor se decanta preferentemente por otras composiciones como la fresca "Pisciburguer", un concepto acuñado por él como "crítica a las canciones que no dicen nada", o como "Toda esta energía", reflexión sobre "el final de las relaciones de amor".



"Mezclo de una manera muy simple cosas muy serias y profundas con un amplio sentido del humor, todo de manera muy festiva, música pop bañada en géneros siempre relacionados con el ocio, como la mákina o la música latina, pensando en la pista de baile como algo trascendental", explica.



Esa idiosincrasia lo unió artísticamente al también inefable Tomasito en canciones como la inédita "Todo lo bello es gratis", incluida en "10", o la más conocida "A fuego", que abre el recopilatorio.





"En él he encontrado una persona maravillosa tanto en lo musical como en lo humano. Aporta a mi música un punto espectacular, no solo en directo, porque se sube al escenario y conecta con el público de una manera que no he visto en nadie. Además tiene un tono cálido que igual a mí me falta y así creamos un equilibrio muy bonito"

A falta de confirmar si el jerezano estará en su actuación en Madrid, Uriarte sí anticipa que ofrecerá "un despliegue inédito" que incluirá por primera vez un percusionista latino y que realizará un repaso a los últimos años, con una selección de las fotos que ha ido haciendo con su cámara de 35 mm.



"Quiero que sea especial y que la gente se lo pase fenomenal", suscribe el músico, que el 24 de noviembre actuará en el Horteralia de Cáceres y que no descarta su presencia en otros festivales el próximo verano, con "casi un disco, incluso dos", en la recámara.