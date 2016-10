El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha declarado este martes que la decisión del Gobierno municipal de Badalona (Barcelona) de permitir trabajar el día de la Fiesta Nacional del 12 de octubre ocurre "cuando los partidos antisistema gestionan el sistema".



En declaraciones a los medios en la celebración de la Patrona de la Guardia Civil en el cuartel de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), ha afirmado que es una "decisión propia de la CUP, un partido antisistema, anticapitalista y antitodo".



Ha lamentado que la CUP ocupe la Alcaldía pese a que solo tiene tres concejales --"cuando un partido como la CUP que tiene tres concejales en Badalona y ocupa la Alcaldía pasan estas cosas"-- y ha recordado que partidos antisistema los hay en muchos países partidos, pero sin que gestionen el sistema.



Ha puntualizado que esta situación también se da en el Govern, donde dependen de la CUP: "Que el sistema dependa de partidos antisistema es una contradicción que lleva a situaciones de este tipo", ha insistido.



Ha recordado que tras la decisión municipal, la delegada del Gobierno en Catalunya, Llanos de Luna, ha presentado un recurso contencioso administrativo "porque el 12 de octubre es fiesta nacional y los trabajadores tienen derecho a fiesta retribuida" por lo que a su entender esta decisión vulnera la legalidad, ha lamentado.



Sobre los motivos para no celebrar el 12 de octubre, alegando que se conmemora un genocidio, en alusión a el descubrimiento de América, Fernández ha reclamado respeto y conocimiento cultural porque "hablar de genocidio cultural solo se puede hacer desde la indigencia cultural", y es una falsedad histórica y una aberración, según él.



Ha resaltado que "en la América española no hay reservas indígenas como en otros puntos de América" y ha elogiado el mestizaje, que es fruto de la obra de España en América, a diferencia de otros países europeos, en su opinión.



"No se produjo ningún genocidio. La obra de España en América es un hecho histórico", y criticarla es, en sus palabras, una ofensa para la fiesta nacional de España que demuestra ignorancia e indecencia cultural.