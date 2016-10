José Blanco: "Correa y Bárcenas no son argumentos para tener al país parado"

El eurodiputado del PSOE y exministro José Blanco ha vuelto a defender hoy la abstención en la investidura de Mariano Rajoy al opinar que los casos de corrupción que afectan al PP y que involucran a personas como Luis Bárcenas o Francisco Correa "no pueden ser argumentos para seguir con un país parado".



Blanco ha advertido de que unas terceras elecciones serían dañinas para la democracia, perjudiciales para España y un suicido para el PSOE" y se ha mostrado convencido de que abstenerse será positivo para el futuro del partido.



"Estoy seguro de que dentro de poco tiempo, se entenderá que la abstención era acertada y el inicio del momento de recuperación de nuestra capacidad de ser alternativa", ha pronosticado en declaraciones en el programa "Hoy por hoy" de la Cadena SER.



Blanco ha defendido la abstención "por respeto a los ciudadanos y a la democracia" y ante los malos resultados electorales del PSOE.



Ha admitido que los casos de corrupción que afectan al PP ponen de relieve que Rajoy no es la persona más adecuada para gobernar, pero ha hecho hincapié en que no tienen que ser un obstáculo para que se facilite la investidura.



"Es decisivo que no haya impunidad y que la justicia actúe y debemos ser exigentes. Pero ni Correa, ni Bárcenas son argumentos para seguir con un país parado o para hacerle volver a votar", ha reflexionado el exvicesecretario general del PSOE.



También ha sostenido que el PP ha sido la fuerza más votada en las dos últimas elecciones generales, por lo que hay que "respetar la voluntad de los ciudadanos".



Blanco, miembro del Comité Federal del PSOE, ha defendido que su partido mantenga el no en la primera votación de la investidura de Rajoy para "marcar claramente cuál es la política alternativa" que postula y que en la segunda, sea cuando se abstengan todos los diputados socialistas, respetando la disciplina de voto.



El exministro de Fomento ha remarcado que el PSOE va a ser una "fuerza decisiva" en el Congreso, al tiempo que ha dudado de que "lo pueda ser si hay terceras elecciones".



"Hoy somos una fuerza determinante, pero quizá dentro de unos días no lo seamos", ha afirmado para alertar de lo que supondrían unos nuevos comicios.



Blanco ha subrayado que el PSOE "no puede ser un partido de resistencia", ni estar "acomplejado" ante Podemos, sino que tiene que recuperar "la vocación de mayoría".



Según el eurodiputado gallego, en unos ocho meses, el PSOE "estará en condiciones de proponer un proyecto definido, de coser el partido y de tener el liderazgo" necesario en caso de que vuelva a haber elecciones.