Rull "No había plan para ejecutar la declaración de independencia"

El exconseller de Territori Josep Rull ha admitido que el Govern no disponía de ningún plan o estrategia para desarrollar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) con la puesta en marcha de estructuras de Estado, porque la intención era evitar desplazarse a un terreno de juego que no fuera democrático.



Rull, acusado de un delito de rebelión agravado por malversación por el que la Fiscalía pide 16 años de prisión y la Abogacía 11 años y medio de cárcel, se ha referido así en la quinta sesión del juicio del "procés" que se celebra en el Tribunal Supremo.

Como han hecho el resto de acusados hasta la fecha, Rull ha calificado la DUI como "una declaración política, formal y solemne" que fue promulgada "expresamente en términos políticos".

Ante esta respuesta, la fiscal Consuelo Madrigal le ha preguntado si tenían preparadas acciones para los días siguientes, como estructuras de Estado o la asunción de mayores competencias para los Mossos d`Esquadra.

"Lo que le digo es lo que hicimos el 27. Usted conoce perfectamente qué se hizo el día 28 y el 29", ha respondido al exconseller a la fiscal.

E inmediatamente ha asegurado que no. "¿Hay esto, a lo cual usted hace referencia? No, nosotros no queríamos en ningún momento que se apartase la substanciación de todo este planteamiento político de la política y de la democracia, de un ámbito de expresión estrictamente político, democrático y pacífico".

Esto, ha dicho, podría haber ocurrido, pero por eso aprobaron aquellas resoluciones (independencia y proceso constituyente) "para evitar que pudiese ocurrir esto: que se nos desplazase de un terreno de juego democrático, pacífico, cívico, por parte del Estado".

Rull ha negado participar en el desarrollo de una agencia de inteligencia catalana o en el diseño de un nuevo sistema judicial, aunque sí que ha precisado que desde su departamento "planteamos tener el control íntegro de todas las infraestructuras".