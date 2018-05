El juez decreta prisión incondicional para Bárcenas, Ortega y López Viejo por el ‘caso Gürtel’

El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas volverá a ingresar en la prisión de Soto del Real tres años y cuatro meses después de que el 22 de enero de 2015 pagara la fianza y quedara en libertad, a la espera de la sentencia de la primera época de Gürtel que le ha condenado a 33 años.

Fuentes penitenciarios han confirmado que Bárcenas ingresará en las próximas horas en la cárcel madrileña de Soto del Real, la misma prisión a la que previsiblemente serán enviados el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha ordenado este lunes el ingreso en prisión sin fianza para los tres condenados por la primera época de Gürtel con las penas más altas y con estructuras financieras en el extranjero, según han informado fuentes jurídicas. En cuanto al resto, el tribunal decidirá el miércoles a las 12.00 horas.

La Sala justifica el ingreso en prisión de Bárcenas por el riesgo de fuga "teniendo en cuenta el entramado financiero y societario organizado para la sustracción de sus fondos, y que parte de ellos no se han conseguido su localización".



Anticorrupción solicitó el pasado jueves, tras conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional, que se celebrasen unas vistillas para que el tribunal decida si los condenados debían ingresar inmediatamente en prisión provisional antes de que el Tribunal Supremo confirme la resolución. Un hecho que ha sido reprochado por el abogado del extesorero `popular`, Joaquín Ruiz de Infante, que ha destacado que estas comparecencias se pidieron sin que les diese tiempo a leer la resolución.



Durante la vistilla de este lunes, Bárcenas no ha hecho uso de su turno de última palabra. Fuentes jurídicas consultadas han indicado que en un momento puntual, a preguntas de su abogado, el extesorero popular ha recalcado que ha cumplido "escrupulosamente" con todas las medidas cautelares impuestas contra su persona durante todo el procedimiento. Para él y su mujer, Rosalía Iglesias (15 años de prisión), la Fiscalía ha argumentado que existe el riesgo de fuga.

Pagó la fianza en enero de 2015

El extesorero del PP Luis Bárcenas abandonó Soto del Real el 22 de enero de 2015 a las 21.50 horas tras abonar su familia la fianza de 200.000 euros que le impuso la Audiencia Nacional. Había pasado en la cárcel 19 meses. Lo hizo sin que hubiera facilitado pistas sobre el destino de los 48,2 millones de euros que en enero de 2008 llegó a acumular en dos bancos de Ginebra (Suiza).



Entre una enorme expectación mediática, Bárcenas aseguró que no había tenido ningún trato de favor en Soto del Real e ironizó parafraseando el mensaje vía SMS que le envió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando le instaba a ser fuerte. "Le he hecho caso a Rajoy, le doy las gracias, `Luis ha sido fuerte de verdad", indicó.



Aquella noche, reiteró que no se arrepentía de nada y que volvería a actuar igual. En declaraciones a los periodistas, Bárcenas aseguró que el PP "no tiene nada que temer en estos momentos" y añadió que el partido liderado por Mariano Rajoy, a pesar de que lo había expulsado de militancia, es en su opinión el que "tiene que gobernar España".

Pidió que las responsabilidades fueran compartidas

"Otra cosa", aclaró desde las puertas de Soto del Real, "es que yo tenga cierta discrepancia con determinadas personas que no se han comportado como yo creo que se tenían que comportar". "Las responsabilidades las tenemos que asumir todos; yo mi parte alícuota la asumiré como he hecho siempre", enfatizó.



También se refirió a los entonces últimos escritos de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado. "En cuanto a que está acreditada la contabilidad yo desde el primer momento lo dije", comentó antes de añadir que "es rigurosamente cierto" que Álvaro Lapuerta y él eran los "responsables de esa contabilidad" paralela.

El entonces juez instructor de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decretó el 22 de enero de 2015 la puesta en libertad después de que su secretaria judicial acreditara la validez de la fianza de 200.000 euros dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal. El dinero fue reunido por nueve familiares del hoy condenado.



A Bárcenas se le impuso la obligación de comparecer en el Juzgado Central de Instrucción número 5 todos los lunes, miércoles y viernes. Además, deberá designar un domicilio y entregar su pasaporte, y tendrá prohibido abandonar el territorio nacional.