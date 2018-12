El juez estudia la puesta en libertad de Villarejo con arresto domiciliario

El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego De Egea, está estudiando posibilidades para poner en libertad al comisario jubilado en prisión preventiva José Manuel Villarejo, que se encuentra recluido en la cárcel de Estremera desde el 5 de noviembre del año pasado, y en particular, analiza si es posible hacerlo imponiéndole una pulsera telemática de localización y/o un arresto domiciliario.



Según fuentes jurídicas y tal y como avanzaba el diario "El Mundo", esta opción está sobre la mesa a pesar de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional volvió a denegar al comisario jubilado la puesta en libertad el pasado 20 de noviembre, en un auto en el que señalaba que persistían el riesgo de fuga así como de destrucción de pruebas.

Alega que el internamiento puede entrañar un "grave peligro para su salud"

Ahora, cuando se ha rebasado en un mes el año que Villarejo lleva en la cárcel sin que se haya procedido a su procesamiento, el juez sopesa alternativas, como la "prisión a medida" que permite el artículo 508 de la Ley General Penitenciaria, que abre la puerta a que el penado lo siga siendo con medidas de control fuera de los muros de la cárcel "cuando por razón de enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para su salud".



Villarejo ha solicitado en varias ocasiones a la Audiencia Nacional su puesta en libertad sin tener éxito, pero nunca ha argumentado razones de salud. Se da la circunstancia de que esa ha sido precisamente la razón esgrimida esta semana para no acudir a declarar a la sede judicial, donde tenía que ser interrogado el 4 de diciembre en relación a presuntas actividades ilícitas en Marbella que se investigan en una nueva pieza secreta del caso "Tandem", la octava.



Fuentes de su defensa informaron de que tiene una "descompensación" de la tensión arterial así como problemas de espalda, y avanzaron no obstante, que aún no está sobre la mesa solicitar por enfermedad la excarcelación.



En cuanto a la pulsera telemática, se trata de una medida que en la actualidad sólo se aplica a personas con sentencia, es decir, condenados y no preventivos. Así se lo hizo saber a De Egea Instituciones Penitenciarias el pasado mes de abril, cuando el instructor solicitó esta posibilidad para Villarejo.

El arresto domiciliario sería así una alternativa en caso de enfermedad grave y si no se impusiera una libertad bajo fianza, cosa que también sopesa el instructor

De hecho, el mismo juez permitió que saliese de prisión por esta vía el hombre de confianza y ex abogado de Villarejo, Rafael Redondo, tras rebajar de un millón a cien mil euros la cuantía que debía consignar para ser excarcelado y que él aportó hipotecando su vivienda.



Aquella decisión, contestada por Fiscalía Anticorrupción, fue confirmada por la Sala, que entendía que estando archivadas _aunque pendientes de recurso_ varias piezas del caso "Tandem", teniendo Redondo sus bienes intervenidos, su vivienda familiar hipotecada en favor del Estado, y estando la documentación incautada de Villarejo bajo recaudo del procedimiento, no había ni riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.



La misma Sala se sirvió de similares argumentos, aunque en sentido contrario, cuando denegó la libertad a Villarejo: El archivo de las piezas aún está pendiente de recurso, sus bienes están intervenidos pero puede tener capital oculto en el extranjero, y existe tanto riesgo de fuga por ello, como de destrucción de pruebas dado que el análisis progresivo del material apunta cada vez a más presuntos delitos.



Si al inicio de la causa, que ya sólo es secreta parcialmente, se le investigaba por delitos de organización criminal y blanqueo, a lo largo de la instrucción se le señala también como presunto autor de delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y extorsión utilizando su posición en la Policía Nacional para obtener información con la que luego obtenía beneficios económicos.