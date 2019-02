El juicio del "procés" no se verá afectado por las elecciones generales

El juicio a los líderes del "procés" independentista en Cataluña continuará celebrándose, sin suspensión alguna de sus sesiones ya previstas, pese al anuncio de elecciones generales para el próximo 28 de abril, una fecha que coincide con la celebración de la vista.



Fuentes jurídicas han señalado que los magistrados de la Sala de lo Penal descartan que la campaña y los comicios sean un motivo de suspensión del orden de sesiones que ha sido ya programado y que está en marcha.



La posibilidad de suspensión no está sobre la mesa del tribunal como tampoco está prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en su capítulo quinto regula las causas de suspensión de un juicio oral, como una enfermedad, la ausencia de un testigo esencial o la necesidad de practicar diligencias, y no recoge como tal la convocatoria de elecciones.



La suspensión o aplazamiento de las sesiones de un juicio es de un poder con el que cuenta cualquier tribunal y, de hecho, es práctica habitual que los jueces se abstengan de tomar decisiones que puedan incidir en campaña electoral, como una citación a un político o una sentencia sobre un partido. En estos casos, es habitual que esperen a pronunciarse una vez la ciudadanía ha votado.



Por este motivo, y tras el fracaso de aprobacion de los presupuestos, distintas voces venían preguntándose sobre las consecuencias que tendría el juicio sobre los comicios y viceversa, considerando razonable estudiar la posibilidad de suspender las sesiones, al menos, durante los 15 días que dura oficialmente la campaña.



Las fuentes consultadas indican que esta opción no está ni ha estado en ningún momento sobre la mesa porque el calendario del juicio está acordado ya y tiene sus propios tiempos, al margen del devenir de la política nacional. Plantean, además, que influiría más sobre la campaña una suspensión del juicio con motivo de los comicios que que mantener los señalamientos tal cual están.