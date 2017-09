Junqueras: "Una inhabilitación de alguien no impedirá el referéndum"

El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha avisado hoy de que una inhabilitación suya o de algún otro dirigente del gobierno catalán no impedirá el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, que el Tribunal Constitucional ha suspendido.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Junqueras ha dicho que espera que "no inhabiliten a nadie" como consecuencia de la convocatoria del 1-O, porque está amparado "por el derecho internacional" y "ningún tribunal estatal" puede anular este derecho, ha argumentado.

A la pregunta de quién continuará con el proceso si el TC inhabilita a los miembros del Govern, Junqueras ha asegurado: "No creo que una inhabilitación de nadie impida que haya urnas en los colegios ni que el hecho de que me inhabiliten impida que los ciudadanos vayan a votar ni les quite las ganas de votar, sino al contrario".

"Si nos quieren inhabilitar, que hagan lo que crean oportuno. Yo intento que la gente de este país pueda decidir", ha afirmado.

Respecto a la ubicación de las papeletas y las urnas que se deberían usar el 1 de octubre, el conseller se ha limitado a subrayar que el día de la votación "estarán en el colegio electoral".

Asimismo, también ha garantizado que previamente a la votación los ciudadanos recibirán "tarjetas censales" en su domicilio, aunque no ha concretado cuándo. "Llegarán cuando toque. Un día de estos", se ha limitado a comentar.

Y ha añadido que este proceso de remisión de las tarjetas censales se hará "con toda la normalidad que permite tener un Estado en contra" de esta votación.

A la pregunta de si el Govern está presionando a los alcaldes que no han garantizado aún que habilitarán locales para que se pueda votar el 1 de octubre o bien que ya han dicho que acatarán la suspensión por parte del Tribunal Constitucional, ha asegurado: "Yo no presiono a nadie", pero al mismo tiempo ha comentado que la ciudadanía tiene también el derecho a "no renunciar a la democracia".

"Estoy convencido de que los ciudadanos quieren mucho a sus alcaldes y procurarán que hagan las cosas de la mejor manera posible", ha afirmado Junqueras.

Preguntado por si proclamará la independencia si el 1 de octubre participan en el referéndum entre dos y tres millones de catalanes y vence el sí en la votación, Junqueras lo ha dado por supuesto: "Sí, claro", aunque ha matizado que este proceso se deberá afrontar con la "máxima voluntad de entendimiento" con las instituciones españolas y europeas.