Junqueras no responde a las acusaciones: "Soy un preso político"

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha anunciado que no responderá en el juicio del "procés" a las preguntas de la Fiscalía, ni de las acusaciones ejercidas por la Abogacía del Estado y por VOX, alegando que se siente en "indefensión" al ser perseguido no por sus hechos, sino por sus "ideas".

Junqueras ha afirmado que se acoge a su derecho a no declarar a las acusaciones, al iniciarse su interrogatorio en el juicio que afronta en el Tribunal Supremo por su papel clave en el proceso independentista, una comparecencia en la que ha optado por expresarse en castellano.

El exvicepresidente ha iniciado su declaración aduciendo que se siente "en indefensión", porque se le acusa por sus ideas y no por hechos, y, tras recalcar que se "debe" a sus votantes, ha optado por no responder a las acusaciones, porque no quiere renunciar a sus "convicciones democráticas".

El procesado ha aclarado además al tribunal que no tiene problema en declarar en lengua castellana, lo que ha confesado que le supone "un placer".