Junqueras tiende la mano a Rajoy pero le advierte no renunciará al referéndum

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha tendido hoy la mano para dialogar bilateralmente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aunque también le ha advertido de que los catalanes "nunca renunciarán al derecho a votar" para decidir su futuro, es decir, al referéndum.



En un acto celebrado en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona (CCIB), ubicado en el Fòrum, con la asistencia de unas 5.000 personas y bajo el lema de "Ganemos la República. Hagámoslo", Junqueras ha destacado que "la victoria de la democracia en Cataluña y del derecho al voto lo es también en España y en todo el mundo".



"Si el Estado español y sus aliados quiere impedir (este derecho) no sólo no lo conseguirán, sino que serán algo más débiles porque estarán combatiendo la democracia", ha avisado el dirigente independentista.



Según el líder de ERC, "la democracia es una cuestión universal, es una oportunidad y una palanca de cambio también en el Estado español", por lo que si se ayuda a preservarla en Cataluña también habrá "más posibilidades de preservar" los derechos sociales y políticos hoy amenazados por el Gobierno.



Junqueras ha hecho también mención indirecta a los `comunes` de Ada Colau para pedirles que "no miren a otro lado" si realmente quieren una sociedad más justa en Cataluña.



Según Junqueras, "el futuro está lleno de incertidumbres" pero "en definitiva todo lo que haremos -ha dicho- es una cuestión de dignidad, de derechos sociales y civiles, y entre ellos figura el del voto".



Por este motivo, ha explicado, "le tendemos a Rajoy nuestra mano para dialogar, porque queremos las mejores relaciones bilaterales con todos los países del mundo, y obviamente con España, con quien compartimos tantas cosas".



"Le tendemos nuestra mano para negociar bilateralmente" y "queremos que se vea esto como un muestra de sinceridad de nuestro ofrecimiento", ha precisado Oriol Junqueras.



El líder de ERC y vicepresidente del gobierno catalán también se ha dirigido "al conjunto de españoles demócratas" para "explicarles con toda serenidad y convencimiento que estas manos que tendemos nunca renunciarán a defender la democracia y el derecho al voto, ni a las urnas ni a las papeletas", ha remarcado.



Según Junqueras, "la victoria de la democracia y del derecho al voto en Cataluña lo es también en todo el mundo, y si el Estado español y sus aliados lo quieren impedir pero no lo consiguen", será la propia democracia española "la que quedará más débil".



"La democracia -ha añadido- es una cuestión universal, es una oportunidad y una palanca de cambio también en el Estado español, por lo que (los españoles) tendrán más posibilidades de preservar sus derechos sociales y políticos hoy amenazados por su Gobierno si nosotros conseguimos aquí tirar adelante", ha comentado en alusión al referéndum independentista.



El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha vaticinado que "ganaremos a la catalana, pacífica y civicamente pero también, si hace falta, insumisamente".



Tardà, que ha pedido un aplauso para el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dicho que ERC renueva el compromiso de ser fieles `a las duras y a las maduras` al Parlament y al Govern de Cataluña, y ha sentenciado: "Enterraremos el sectarismo y trabajaremos para que converjan los independentistas con los soberanistas porque todos somos necesarios de cara al referéndum de septiembre".



El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha apuntado que "estamos demostrando que somos la única amenaza a un `status quo` indecente que persigue el voto" y para el que "romper huevos es un delito", a pesar de que "nada hay más democrático que un referéndum de autodeterminación".



Por su parte, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha indicado que el Estado español "tiene una manía que consiste en obstaculizar cualquier cosa que suene a democracia, y está anclado en el pasado, se trata de un gobierno del siglo XIX que no deja votar a los catalanes del siglo XXI".