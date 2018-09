La justicia belga decide mañana si extradita al rapero Valtònyc

Un juez belga decidirá mañana si ejecuta la euroorden y extradita a España al rapero Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, condenado en España a una pena de tres años de cárcel por apología del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas.



El pasado 3 de septiembre un juez de Gante, donde Valtònyc ha fijado su residencia, citó a las partes para este lunes tras escuchar a la Fiscalía y a la defensa del joven, que ejercen los abogados Paul y Simon Beckaert y Gonzalo Boye.



Tras esta vista la defensa del rapero dijo que durante la misma quedó "claro que no se trata de delito de terrorismo"; los abogados aseguraron que tienen a su favor el hecho de que no exista doble incriminación, esto es, que los delitos por los que se le condenó en España no tengan un equivalente automático en el Derecho belga.



Asimismo, tanto Valtònyc como sus abogados insistieron en que recurrirán la sentencia que se dictará mañana si esta implica la extradición, aunque sea solo por el delito menos grave, amenazas, con pena de seis meses, lo que le eximiría de entrar en prisión.



La decisión de este lunes podrá ser recurrida en los siguientes quince días ante la segunda de las tres instancias judiciales a las que puede elevarse el caso si se suceden los recursos.



El rapero mallorquín no se presentó ante la Audiencia Nacional el pasado 24 de mayo, cuando concluía el plazo dado por la Justicia española para entrar en prisión para cumplir su condena, y se marchó de España.



Después de varios meses en paradero desconocido, Valtònyc reapareció en una rueda de prensa en Bruselas el 5 de julio en la que explicó que vivía en Gante (en la región de Flandes), donde trabaja como informático y continúa sus proyectos musicales.