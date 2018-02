JxCat espera un acuerdo "en unos días" que proteja la investidura de Puigdemont

El portavoz adjunto de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, afirmó hoy que espera "cristalizar" un acuerdo para un Gobierno de la Generalitat "en los próximos días" basado en "salvaguardar, proteger la investidura de (Carles) Puigdemont".

"Investidura solo hay una, presidencia solo hay una, la presidencia legítima del Gobierno de Cataluña y la investidura del presidente de la Generalitat, (Carles) Puigdemont", afirmó ante la prensa en el hotel Husa President Park de Bruselas.

Puigdemont ha convocado hoy en la capital belga al conjunto del grupo parlamentario de JxCat -salvo los diputados investigados que no pueden salir de España por orden judicial- para evaluar las negociaciones, en una reunión que ha empezado sobre las 10.30 horas y que se prolongará durante el día de hoy.

La reunión, a la que seguirá un encuentro entre Puigdemont y dos diputados de la CUP en el Parlament, Carles Riera y Vidal Aragonés, sigue a la celebrada este domingo entre Puigdemont y una reducida delegación de ERC que terminó con avances en las negociaciones, aunque sin un acuerdo cerrado.

Pujol precisó que las negociaciones van también encaminadas a "levantar el artículo 155, que pivota sobre las instituciones".

"Estamos trabajando en la investidura del presidente Puigdemont, un acuerdo de Gobierno para lograr la normalidad en la vida política catalana, es el compromiso que tenemos con los electores", añadió Pujol, quien recalcó que las negociaciones se producen "a tres bandas", con JuntsxCat, ERC y la CUP.

Sin descartar la posibilidad de lograr un acuerdo "en las próximas horas", Pujol dijo que los parlamentarios no saldrán hoy de Bruselas "con un anuncio" y que "sería un mal favor" hacia la ciudadanía catalana hacerlo de forma precipitada.

"En las próximas horas vamos a intentar avanzar todo lo que sea posible", zanjó.

Preguntado por la posibilidad de que el acuerdo pase por una presidencia "simbólica" desde Bruselas, y otra "efectiva" en Cataluña, Pujol insistió en que "presidencia solo hay una" y que "cuando se entra en adjetivar la democracia y las acciones políticas se va por mal camino".

JxCat mantiene el silencio sobre la propuesta, pero desde el inicio de la legislatura ha defendido que se puede investir a Puigdemont sin violar el reglamento de la Cámara.

Este plan no está exento de dificultades, ya que el Tribunal Constitucional ha prohibido cualquier investidura de Puigdemont que no sea presencial y le ha requerido un permiso judicial -que no ha llegado a solicitar- en el caso de que regresara de Bélgica.