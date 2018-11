La fiscalía general del Estado ordenará limitar las acusaciones por delitos de odio

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha compartido la reflexión de la fiscal general del Estado, María José Segarra, que ha pedido una reflexión en el Ministerio Público para lograr una aplicación más "proporcionada, garantista y disuasoria" de los delitos de odio.

Carmen Calvo, que como secretaria federal de Igualdad del PSOE ha protagonizado en La Carolina (Jaén) un encuentro con asociaciones de mujeres, ha indicado a los periodistas que "evidentemente" comparte la postura de la Fiscalía General del Estado porque "hay que seguir protegiendo las libertades de una democracia que empezamos a achicarla y no sabemos donde termina ese achique".

Ha añadido que "la historia da lecciones y que Europa tiene que aprender también de sus lecciones" en pleno siglo XXI donde los socialistas españoles en general y los andaluces en particular "somos un espacio ideológico al que mira mucha gente en Europa y en el mundo y eso forma parte de nuestra manera de mirar la vida y mirar las cosas".

Para la vicepresidenta del Gobierno, "hay que sostener las instituciones y la democracia con más respeto, con más diálogo, y con menos temeridades". Ha incidido en que "los socialistas siempre hemos peleado por la democracia y por las libertades" y ha subrayado que "la democracia es libertad e igualdad combinada"

Para la vicepresidenta, "la derecha y las derechas y el peligro que se avecina con una fuerza como VOX es una especie de vuelta atrás de lo que este país ya ha construido en 40 años", aunque en España hay todavía "millones de personas" que tienen "memoria de cuando no teníamos libertades en España".



Ha insistido en que la democracia "requiere confianza en las libertades y un sistema jurídico que proteja a las libertades", algo que se tiene que tener claro cuando "estamos viendo que hay cosas que forman parte del pasado, pero no forman parte del siglo XXI ni de la Europa del siglo XXI".



Ha añadido que el PSOE representa dentro y fuera del Gobierno "una defensa cerrada de la democracia dentro de España y fuera de España" y frente aquellos que se dedican a mover "aguas turbulentas", Calvo ha dicho que "hay muchas más gente que no está en esa guerra en la que la política es retórica, frases y cuchillos cortos".



Por eso, la vicepresidenta ha defendido que "la política está para la profundidad y la reflexión" porque los problemas que son complicados no se resuelven con "regates cortos". "Quien piense en la política que viene con regate corto, tiene poco recorrido y de esto los socialistas sabemos mucho porque el año que viene celebramos 140 años".