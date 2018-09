La líder de Cs en Barcelona admite que no tiene el máster que aparece en su currículum

La presidenta del grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, ha atribuido a un "error terminológico" que en su curriculum vitae (CV) en la web municipal constara un máster de Administración Concursal en la Universitat de Vic.



En un comunicado, la Universidad Central de Catalunya-Universidad de Vic ha confirmado la información publicada por eldiario.es que apuntaba que Mejías siguió un curso de especialización de 5 créditos en Derecho Concursal en esta universidad y no un máster, como aparecía en su currículum en la web del Ayuntamiento de Barcelona.



La presidenta del grupo de Ciudadanos, que este martes no estaba en el ayuntamiento, ha optado por "aclarar" en una nota de prensa "que delegó la tarea de proporcionar la información académica al ayuntamiento en una persona que ya no forma parte del equipo actual de Cs Barcelona, puesto que en ese momento era portavoz en el Parlament de Cataluña".

El grupo municipal de Cs ha informado de que los errores en el currículo de Carina Mejías que aparecen en la web del Ayuntamiento de Barcelona ya han sido corregidos

En la nota de Cs se precisa que ni en la web del partido ni en el Linkedin de Mejías, donde es accesible su CV oficial, aparecen ni el seminario sobre Derecho de Fundaciones en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), ni un curso de extensión universitaria de 5 créditos ECTS en Administración Concursal en la Universitat de Vic que ha estudiado, "porque son cursos de especialización pos-universitarios".



El CV oficial de Carina Mejías incluye las siguientes titulaciones: Licenciatura en Derecho por la Universidad de Barcelona (UB) y Máster en Estudios Humanísticos y Sociales por la UAO (Universitat Abat Oliba).



En declaraciones a los medios tras la presentación del premio europeo de Ciencia Hipàtia, el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha criticado a la presidenta del grupo del Cs "por responder simplemente que era un error".





"Como mínimo, Carina Mejías debería pedir disculpas a la ciudadanía y a las universidades" ha considerado Pisarello, que ha asegurado que le causa una "enorme tristeza, el desprestigio de la política y la enorme hipocresía" que conllevan las "mentiras innecesarias" en los currículos de políticos



El teniente de alcalde de Ada Colau ha subrayado que el código ético de Ciudadanos obliga a dimitir si se falsean datos del currículum y ha señalado que el hecho de que cuando ocurre diga que "es un error" es la demostración de que es de "cartón piedra".



Pisarello también ha cargado contra Ciudadanos por pedir la dimisión de representantes políticos de otras formaciones "por las causas más variadas", mientras que su líder, Albert Rivera, o Carina Mejías no dimiten por mentir.



También en declaraciones a los medios, el concejal del PSC Dani Mòdol ha señalado, respecto al currículum de Carina Mejías, que ésta debe responder y actuar "de acuerdo con el código ético de su partido".



Por su parte, la presidenta del grupo de la CUP, Eulàlia Reguant, ha advertido que los escándalos relacionados con las titulaciones universitarias de los políticos en España son "la punta del iceberg de lo que empezó a pasar hace 10 años con el plan de Bolonia y la mercantilización de las titulaciones".