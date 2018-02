PSOE, Podemos y Ciudadanos exigen un cambio de rumbo en el Parlament

PSOE

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha dicho hoy que echa de menos en el mundo del independentismo el "valor de decir: ¡Señor Puigdemont, basta ya!" para poner fin a una situación "esperpéntica" que, a su juicio, solo tiene salida si Torrent propone un candidato que no esté eludiendo la acción de la justicia.

Robles, que ha asegurado en una entrevista en TVE que "en este momento no está sobre la mesa el escenario" de un acuerdo del PSC con ERC y los comunes para investir a Xavier Doménech, ha explicado que le "importan menos" los mensajes de Puigdemont a Comín que la carga política de fondo que supone que una "persona fugada tenga en jaque a toda la población de Cataluña".

Tras recordar que cuatro de cada diez dependientes catalanes no reciben ninguna ayuda y que "de eso nunca hemos oído hablar a Puigdemont", ha opinado también que, aunque "cada uno en sus mensajes privados puede decir lo que quiera", lo más importante de un político es "decir siempre la verdad", porque los ciudadanos "perdonan un error pero lo que no perdonan es la mentira".

Sobre el respaldo que los socialistas están prestando al Gobierno de Rajoy en la crisis catalana, ha reiterado que "en el aspecto jurídico el PSOE siempre va a apoyar al Gobierno y cualquier decisión política que se tome para proteger la legalidad".

La también magistrada ha apuntado, no obstante, que los instrumentos para hacerlo le corresponde decidirlos solo al Ejecutivo y ha dicho que considera muy importante que las "fuerzas políticas no critiquen las decisiones judiciales".

Ciudadanos

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha confiado este jueves en que en el plazo de dos meses Cataluña pueda entrar en una etapa de "cierta normalidad" y ha exigido al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que deje de "hacer el indio" y que el nuevo Gobierno catalán "cumpla las leyes", en especial la Constitución. Ha intervenido durante más de hora y media en los Desayunos de Heraldo de Aragón, en Zaragoza.

En su intervención, Rivera ha dejado claro que el nacionalismo no va a ser "leal de golpe y porrazo" a la Constitución y ha emplazado a no permitir que se constituya un Gobierno que "vuelva a dar otro golpe" y "siga haciendo lo mismo", exigiendo al nuevo Ejecutivo que cumpla la Constitución y el Estatuto y respete a los catalanes que no son separatistas.

Podemos

El responsable de Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral, considera que el expresidente catalán Carles Puigdemont "no tiene autoridad moral" para hablar de "sacrificios" cuando hay compañeros de su Govern que se encuentran en prisión provisional acusados por delitos de rebelión, sedición y malversación.

De esta forma se ha referido, en rueda de prensa en el Congreso, a la difusión de los mensajes que Puigdemont envió el martes al exconsejero de Salud de la Generalitat Toni Comín, en los que reconoce que el procès "se ha terminado" y asegura que le han "sacrificado" políticamente.

Mayoral considera que Puigdemont "no tiene autoridad moral" para utilizar la palabra "sacrificio" precisamente cuando algunos de los compañeros de su Gobierno se encuentran en estos momentos en la cárcel.