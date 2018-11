Los líderes nacionales cierran la campaña andaluza influida por los próximos comicios

Los principales líderes políticos nacionales, excepto Pedro Sánchez, de visita oficial en Argentina, cierran una campaña para las elecciones andaluzas del 2-D que se ha visto influida por los nuevos comicios que se convocarán en unos meses.

La socialista Susana Díaz, única candidata que cierra la campaña sin el líder nacional de su partido, ha vuelto a criticar que estos comicios se hayan planteado por los demás partidos como "una primera vuelta" de las próximas elecciones generales.

"Tengo la sensación de que me enfrento a Casado y a Rivera, porque a sus candidatos (Juanma Moreno y Juan Marín) los he visto poco y los han tapado mucho", ha ironizado en declaraciones radiofónicas.

Pero tampoco se ha resistido a analizar el 2-D en clave nacional y ha opinado que las elecciones andaluzas serán cruciales para levantar "un dique de contención de la derecha que se suma a la extrema derecha" en las próximas elecciones generales.

El líder del PP, Pablo Casado, ha defendido su implicación, casi diaria, en la campaña andaluza, porque el domingo, en su opinión, "se puede hacer historia en todo el país" y si Pedro Sánchez pierde será "insostenible" que siga gobernando en España con sólo 84 diputados y "su autonomía más importante en manos del PP".

"No dejen de votar, porque con su voto también deciden el futuro de su nación, de España, en el momento en el que algunos la quieren romper", ha exhortado Casado al electorado andaluz.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, también ha emplazado a los votantes andaluces a que "no se conformen" y a que "se movilicen" el domingo porque, ha advertido, "si no van a votar, seguirán los de siempre".

"Por primera vez después de cuarenta años podemos tener un cambio político en Andalucía, un nuevo gobierno que abra puertas y ventanas, que escuche a trabajadores y empresarios", ha apostillado.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha opinado también sobre los comicios andaluces y ha señalado que al Ejecutivo central y a la "inmensa mayoría" de españoles les "preocupa" el posible ascenso de Vox, un partido con un ideario "inconstitucional" y que podría tener representación en el Parlamento andaluz, según las últimas encuestas.

¿Alianzas?

Los candidatos andaluces han proseguido sus rutas electorales y sus entrevistas con medios de comunicación, antes de cerrar esta noche la campaña electoral en Sevilla, excepto Adelante Andalucía, que lo hará en la localidad malagueña de Torremolinos.



El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha comprometido en Málaga a suscribir "una gran alianza" con el tercer sector, para que tenga "autonomía y autogestión", ya que hay 800.000 andaluces que sufren algún tipo de discapacidad y no han obtenido "el cariño y el respaldo del Gobierno de la Junta".



La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha pronosticado, también en Málaga, que la "derecha" no va a tener suficiente mayoría para formar gobierno, "siempre y cuando no haya una alianza con el PSOE andaluz, con Susana Díaz", en alusión a Ciudadanos, formación que facilitó la investidura de la presidenta.



A las elecciones andaluzas del 2D están convocados más de seis millones y medio de electores y hoy se ha informado de que más de 82.500 de ellos han enviado por correo su voto, entre ellos, 445 militares desplegados en tres continentes.