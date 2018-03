Llarena atribuye a Rovira un papel "esencial" en la "coordinación" del 'procés'

El juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena atribuye a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, un papel "esencial" en el impulso de las leyes del proceso independentista, así como en la "coordinación" de distintos sectores de la administración para organizar el referéndum del 1-O.



En un auto, el juez Llarena acuerda procesar por un delito de rebelión, junto a otros 12 líderes independentistas, a Marta Rovira, que hoy no ha acudido a la comparecencia a la que estaba citada en el Supremo y ha anunciado que se marcha de España, al considerar que el "exilio" es la única forma que tiene de recuperar su "voz política".



Cuando el pasado mes de febrero acudió a declarar como investigada en el Supremo, Rovira quedó en libertad provisional bajo una fianza de 60.000 euros y tenía la obligación de comparecer quincenalmente en los juzgados, aunque Llarena no acordó retirarle el pasaporte.



El magistrado ha situado a Rovira entre los 13 líderes del proceso independentista a los que acusa de rebelión, al entender que tuvo un "papel esencial a lo largo de todo el proceso", no solo "en la ideación de los mecanismos de actuación", sino también en el "impulso parlamentario de una legislación de soporte".



Además, para el juez, la secretaria de ERC y exportavoz del grupo parlamentario de JxCat en la pasada legislatura ejerció una "actuación política de coordinación de esfuerzos de múltiples sectores de la administración" y ante el referéndum del 1-O "asumió una responsabilidad rectora para lograr la plena disponibilidad de los centros de votación".



El magistrado fundamenta los indicios que incriminan a Rovira en las conversaciones telefónicas que la Guardia Civil intervino por orden del titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, en el marco de la causa en que investiga los preparativos del 1-O.



Rovira, que anoche dimitió como diputada de ERC tras la investidura fallida del candidato de JxCAT a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, estaba citada esta mañana para una vistilla de medidas cautelares en el Supremo junto al exconseller de Presidencia, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa.



A diferencia de Turull, Rull, Forcadell, Romeva y Bassa, la secretaria general de ERC no se ha personado en el Supremo y ha anunciado que ha optado por el "exilio", al igual que el expresidente Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí y la exlíder de la CUP Anna Gabriel.



"El exilio será un camino duro, pero es la única forma que tengo de recuperar mi voz política", afirma Rovira en la misiva, en la que da a entender que seguirá ejerciendo como secretaria general de ERC y finaliza exclamando: "Viva la libertad, la justicia, la igualdad y la fraternidad. ¡Viva la República catalana para todos!".