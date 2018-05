Lonely Planet elige Cantabria como segundo mejor destino europeo para 2018

La editora de contenidos de viajes Lonely Planet ha elegido Cantabria como el segundo de los diez mejores destinos europeos para descubrir en 2018, una selección que encabeza la región italiana de la Emilia Romaña.



Cantabria ocupa el segundo lugar de Best in Europe por su riqueza cultural, sus paisajes, sus playas de arena y sus montañas, sus pueblos con encanto y su gastronomía, ha explicado el director general de Lonely Planet, Javier Zaldúa, en un acto en Santander.



Los expertos en viajes de Lonely Planet, que han recorrido Europa en busca de los lugares más interesantes del continente, más allá de los destinos clásicos más visitados, han valorado especialmente la revitalización del frente marítimo de Santander, donde ha abierto sus puertas el Centro Botín, y las nuevas vías de comunicación con otros destinos europeos, como la conexión en ferry con Irlanda.



Zaldúa espera que este segundo puesto para Cantabria en el "top ten" de los mejores destinos europeos para viajar este año contribuya a atraer más turismo internacional a la región y se superen los dos millones de visitantes del año pasado.



Internacionalizar el turismo es precisamente el gran objetivo por el que está luchando el Gobierno regional, ha recordado el presidente de Cantabria, Miguel Revilla. "Para los españoles es un destino conocido, pero nos faltaba que en Europa y en el mundo se conozca esta tierra", ha dicho.



Para Revilla este segundo puesto en la lista de la primera editora de guías de viajes del mundo es "un espaldarazo absoluto" para la comunidad autónoma porque va a abrir un mercado que para la región hasta ahora ha sido "difícil".



Lonely Planet ha valorado mucho también los vuelos que conectan Santander con otros destinos de Europa, según Revilla, que se ha mostrado convencido de que la oferta del aeropuerto Seve Ballesteros se va a ampliar.



El consejero de Turismo, Francisco Martín, ha augurado que entrar "en el olimpo de los destinos turísticos" va a tener consecuencias ya este verano y ha resaltado que, detrás de los buenos resultados que "marcan el éxito de una región", está el trabajo de todo el equipo que se dedica a la promoción turística de Cantabria, del que el número uno es, a su juicio, Miguel Ángel Recolla, que dedica todo el tiempo que puede a hablar de su tierra en televisión.



Durante este acto, Cantabria ha estrenado además el nuevo vídeo con el va a promocionar sus atractivos, que ya está colgado en su web de Turismo



Cantabria es el único destino español de la lista Best in Europe 2018, que abre la región italiana de la Emilia Romaña, por su atractivo para los amantes de la gastronomía.



Los otros destinos seleccionados, del tres al diez, son Frisia (Países Bajos), Kosovo, La Provenza (Francia), Dundee (Escocia), Cicladas Menores (Grecia), Vilna (Lituania), Valle de Vilpava (Eslovenia) y Tirana (Albania).