López quiere reunificar el PSOE e insta a Díaz a que no haga proselitismo

El exlehendakari y aspirante a liderar el PSOE, Patxi López, ha planteado hoy la reunificación del partido y ha instado a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, a que no aproveche el acto con alcaldes del día 11, en Madrid, para hacer proselitismo o anunciar su candidatura a la secretaría general.



En un desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, y al que llegó acompañado por la líder del PSE, Idoia Mendía, López ha insistido en transmitir un mensaje de unidad aceptando diferencias internas y ha asegurado que "nunca va a enfrentar a unos militantes con otros, ni va a buscar un choque de legitimidades".



Por ello, ha sido tajante al afirmar que si, finalmente, Pedro Sánchez sale elegido se pondrá a su disposición mientras que a Díaz le ha dicho que aunque es posible compaginar la Presidencia de la Junta con el liderazgo del PSOE, el partido necesita un secretario general a "tiempo completo".



López ha hecho hincapié en que no ofrece soluciones mágicas ni milagros pero sí plantea una reflexión profunda de la izquierda y de todos los progresistas.



En definitiva, ha dicho que plantea el Congreso del PSOE de junio como el inicio de un "nuevo viaje al socialismo" y de todos los que participan en el "nosotros" político progresista



En su comparecencia, ha apostado por un debate "limpio", sin reproches ni descalificaciones entre compañeros, y, además, sobre los temas que importan.



Entre esos temas, se ha referido a Cataluña y ha arremetido contra quienes quieren levantar fronteras para convertirse en "islas de soberanía exclusivas y excluyentes".



López ha recalcado que el desafío independentista "no es ninguna broma" y ha añadido: "Hoy quiero decir que hay que aplicar la ley" porque "no es una cuestión solo de legalidad, es una cuestión de defensa de la democracia".



No obstante, ha precisado que el artículo 155 de la Constitución tiene "demasiada leyenda: parece que puede suspender la autonomía, pero no es verdad" y ha instado a tratar de buscar otras fórmulas.



"La mayor irresponsabilidad está ahora en la parte de los independentistas que proponen referéndum sí o sí, es decir, fractura sí o sí", ha recalcado.



En cualquier caso, ha matizado que lo primero que hay que pensar frente al independentismo es que nunca se debería haber llegado hasta la situación actual y ha responsabilizado también al Gobierno del PP por su política de "tierra quemada".



El precandidato también ha querido dejar claro en su discurso que no es un "izquierdista peligroso" y que quiere un socialismo que no se resigne ante la derecha y que haga frente, sin complejos, al liberalismo.



En este sentido, se ha referido al ámbito económico y ha asegurado que el PSOE no puede, "de ninguna manera", avalar unos presupuestos que sigan recortando el estado del bienestar con sus servicios y prestaciones.



Y ha reiterado que no tiene ninguna duda de que hay que derogar la reforma laboral del PP, que rompe la regulación del mercado laboral a la intemperie y a los trabajadores desprotegidos.



En el acto, López ha estado arropado por la secretaria general del PSOE de Madrid, Sara Hernández; y de Murcia, Rafael González Tovar; la diputada Meritxell Batet y el senador Francesc Antich, único miembro de la Gestora que ha asistido.



También han acudido los portavoces socialistas en la Asamblea de Madrid y el Ayuntamiento, Ángel Gabilondo y Purificación Causapié.