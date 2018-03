La madre de Yeremi quiere volver a buscarlo

La madre de Yéremi Vargas ha recibido con pesadumbre las noticias sobre la aparición del cuerpo del niño Gabriel Cruz, casi coincidiendo con el undécimo aniversario de la desaparición de su hijo, y quiere salir a buscarlo de nuevo con su familia por los barrancos cercanos a Vecindario, en Gran Canaria..



"Mi mujer se ha venido abajo este fin de semana. Quiere volver a buscar a Yéremi", ha señalado a Efe la actual pareja de Ithaisa Suárez, Jonathan Guisado, que ya se está organizando con otros familiares y amigos para volver a peinar el barranco de Tirajana el próximo sábado, día 17, en busca de cualquier pista que pudieran haber pasado por alto estos once años.



La familia de Yéremi Vargas no tiene noticias de su paradero desde el 10 de marzo de 2007, cuando se le vio por última vez jugando en un solar cercano a su casa, en la localidad de Vecindario, en el sureste de Gran Canaria.



La Guardia Civil ha seguido desde entonces, sin éxito, todo tipo de pistas para tratar de averiguar qué le pasó al pequeño, las últimas de las cuales llevaron hasta pederastas que cumplen condena en el Reino Unido y que en aquellas fechas residían en la isla y hasta Antonio O. "El Rubio", un vecino del municipio condenado por una agresión sexual que tiempo después sufrió otro menor.



Con "El Rubio", la familia de Yéremi Vargas creyó haber dado con el responsable de la desaparición, ya que la Guardia Civil recogió varios testimonios de compañeros de celda suyos que le habían escuchado dar detalles sobre lo que le pasó al niño.



Sin embargo, el Juzgado de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) que se ocupa del caso considera que no existen pruebas ni indicios sólidos que incriminen a "El Rubio" en el caso de Yéremi, por lo que ha archivado las diligencias abiertas contra él.



La madre y los abuelos de Yéremi han recurrido esa decisión ante la Audiencia de Las Palmas, porque están convencidos de que fue Antonio O. el que hizo desaparecer al niño hace ya once años.



De hecho, la actual pareja de Ithaisa Suárez asegura que si han elegido retomar de nuevo la búsqueda de Yéremi por el barranco de Tirajana es "porque El Rubio solía merodear por ahí".



"Queremos ver si podemos encontrar una patilla de las gafas, un trozo de ropa, lo que sea", ha señalado Jonathan Guisado, que reconoce que en su casa están muy impactados con el desenlace que ha tenido la búsqueda del niño de Níjar, en Almería, en cuya familia se han visto reflejados durante estos días.