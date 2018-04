Maíllo sobre el caso Cifuentes: "El PP no es una máquina de picar carne"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha apostado este lunes por esperar a que Ciudadanos cumpla su anuncio de que apoyará una moción de censura contra Cristina Cifuentes junto al PSOE y Podemos, y ha defendido la posición moderada de su partido: "El PP no es una máquina de picar carne".



"Quiero ver a Ciudadanos sentado con Podemos y el PSOE para negociar una moción de censura", ha dicho Maíllo en una entrevista en Antena 3, en la que ha descartado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pueda pedir ahora la dimisión de la presidenta madrileña.



A su juicio, de aquí al 7 de mayo, que es la fecha tope para el debate de la moción de censura, queda mucho tiempo para que Ciudadanos recapacite su posición ante la división interna que, asegura, existe dentro de la formación de Albert Rivera.



"Dentro de Ciudadanos me consta que hay debate sobre si apoyar una moción de censura con el PSOE y Podemos, con Podemos que apoya a los independentistas. Es una posición muy complicada dentro de Ciudadanos", ha avisado.

Maíllo ha reconocido que la sociedad en su conjunto está reclamando "claridad" sobre lo que ha sucedido con el máster de la presidenta madrileña ante las explicaciones "decepcionantes" de los responsables de la Universidad Rey Juan Carlos

No obstante, ha vuelto a criticar que, sin saber exactamente lo ocurrido, se plantee una moción de censura que pretende cambiar el gobierno de la Comunidad de Madrid.



Todo ello cuando hay dirigentes de Cs, como Toni Cantó, o del PSOE, como José Manuel Franco, que han "mentido" con sus estudios y ninguno de los dos ha dimitido.



Preguntado si cree que Mariano Rajoy terminará reclamando a Cifuentes que se aparte del cargo, Maíllo ha sido tajante: "no estamos ahora en esa tesis, queda mucho para el 7 de mayo".



Sobre las encuestas que apuntan a una importante subida de Ciudadanos, Maíllo ha alertado al líder de Cs, Albert Rivera, que resulta "presuntuoso" vender la piel del oso antes de cazarlo, y le ha recordado que en anteriores elecciones también hubo sondeos que después se equivocaron.



"Esto ya ha pasado, acuérdese del sorpasso famoso. Presumir de encuestas en un error evidente porque no es lo mismo opinar qué vas a votar, que votar", ha advertido el dirigente del PP, que cree que el actual momento de "incertidumbre" es perfectamente "superable".



No cree que eso sí, que el caso Cifuentes deba afectar al apoyo de Ciudadanos a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.



"Son cosas distintas", ha asegurado Maíllo, que es "optimista" y cree que las cuentas publicas saldrán adelante.