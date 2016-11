Las manías del agresor sexual de 18 años detenido en Madrid: actuar en martes y jueves

El presunto agresor sexual detenido en Collado Villalba prefería actuar los martes y los jueves y no distinguía edad entre sus víctimas, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.



De hecho, de las ocho víctimas, la más joven tenía 20 años y la mayor 56. También había de 30, 40 y 50 años. El agresor, de 18 años y nacionalidad no española.



El detenido agarraba a sus víctimas por la espalda o lateralmente en zonas aisladas y las realizaba tocamientos en sus partes intimas. En alguna ocasión también ha actuado dejado de un portal. Era bastante maniático y prefería atacar los martes y los jueves.



Tras la primera denuncia en junio, la Guardia Civil no tuvo conocimiento de ningún otro ataque del detenido, hasta los meses de octubre y noviembre, cuando se produjeron de nuevo agresiones, de iguales características a la acontecida en el mes de junio pero más agresivas. Si las principio sólo eran tocamientos puntuales y fugaces, las últimas eran más violentos e intensos. No se ha registrado ninguna violación.



Finalmente, el pasado día 26 de noviembre, los agentes localizaron al presunto autor en la Avenida de las Suertes de Collado Villalba. El arrestado vivía en el domicilio y no está cursando estudios ni tampoco actividad laboral. Carece de antecedentes penales. Ha pasado a disposición de la Autoridad Judicial competente, que ha decretado el ingreso en prisión provisional sin fianza.