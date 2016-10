Marjaliza confirma haber hecho regalos a alcaldes madrileños, como Tomás Gómez

El empresario David Marjaliza, exsocio de Francisco Granados, imputado en el Caso Púnica ha admitido que las empresas de las que era socio hacían "detalles", "como todo el mundo en Navidad", a los alcaldes madrileños como los de Valdemoro o Parla.



A su llegada a la comisión de investigación que se celebra hoy en la Asamblea de Madrid, Marjaliza, citado en dicha comisión, ha asegurado ante preguntas de los periodistas que estos detalles no se hacían "a cambio de nada", sino que eran "detalles normales de la vida que hacen todas las empresas".



Preguntado por la televisión de 5.000 euros, que según un informe de la Guardia Civil contenido en el sumario de Púnica regaló al socialista Tomás Goméz en las navidades del 2003-2004 cuando era alcalde de Parla, Marjaliza ha sostenido que aunque el planteamiento de los regalos es que "el 90 por ciento son detalles" luego "había algunos un poco más especiales" en función "del rango".



"Nadie se va a sobornar ni por una televisión ni por un jamón, eso es una tontería", ha añadido Marjaliza, que también ha asegurado que no le ha llegado la querella anunciada por Tomás Gómez.



El empresario, en libertad bajo fianza tras su imputación en la Púnica, no ha adelantado si declarará o no en la comisión en la que está citado y se ha mostrado tranquilo.



"Una vez que decides colaborar por qué vas a estar nervioso, estoy diciendo la verdad, como la Guardia civil está demostrando en casi todos los informes pues es que no tiene más historias", ha zanjado.



Marjaliza, citado hoy de forma obligatoria en la Asamblea de Madrid, está imputado en el caso Púnica por crear un amplio entramado empresarial para lograr adjudicaciones irregulares para sus empresas y las de otros, por lo que recibía también comisiones.