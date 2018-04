Maroto ve un "acierto" que Cifuentes renuncie al máster

El vicesecretario de Política Social y Sectorial, Javier Maroto, ha asegurado este martes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha "hecho muy bien" al renunciar a su máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Tras señalar que es un "acierto" de la dirigente madrileña, ha animado a los políticos de otros partidos que han reconocido licenciaturas "falsificadas" a pedir también disculpas.



Así se ha pronunciado en un desayuno informativo con el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, después de que Cifuentes haya escrito una carta al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, en la que entre otras cuestiones le ha adelantado su pretensión de renunciar al Máster en Derecho Autonómico que curso en 2011-2012.



"Creo que ha hecho muy bien. Sinceramente, creo que es un acierto de Cristina Cifuentes", ha afirmado Maroto al ser preguntado si no cree que esta renuncia llega tarde, ya que el rector ya había adelantado que en el caso de que una sentencia declarara que había habido falsedad documental se procedería a retirar el título.



Dicho esto, Maroto ha señalado que si un político roba o miente debe irse a su casa. "Creo una cosa y la creo desde que estoy en política. Creo que todos los políticos que mientan o que roban se tienen que ir a casa y pagar la pena por ella, todos sin excepción, sean de mi sigla o de otra", ha enfatizado.



A su entender, lo que no tiene sentido es que todos los días se estén descubriendo casos de políticos de "todos los partidos" con licenciaturas "falsas" que lo "reconocen sin sonrojo" y "sin embargo, esos mismos políticos con licenciaturas falsas son los que "ponen moción de censura a otros". "Eso se llama doble rasero en mi tierra y no lo comparto ni para los otros ni para los míos", ha aseverado.

"Escenas dantescas y bochornosas"

En este punto, el dirigente del PP ha defendido defender con "contundencia y bien alto" a la universidad, especialmente a la pública, y a los alumnos que han pagado sus estudios y "sudado con tinta" sus máster y sus licenciaturas. Se trata, ha proseguido, de "dignificar" la licenciatura, de forma que "todos esos que están saliendo de todos los partidos" con estudios falseados tengan que "pedir disculpas" y "pagar por ello". "Lo creo para todos sin excepción", ha exclamado.



El responsable de Política Social y Sectorial del PP ha insistido en que estos días se están viviendo escenas "dantescas" y "bochornosas" porque el PSOE en la Comunidad de Madrid ha registrado una moción de censura contra Cifuentes cuando su portavoz José Manuel Franco tiene una "licenciatura falsa". En su opinión, se trata de un "ejercicio de cinismo extremo".



De la misma manera, el exalcalde de Vitoria ha dicho que la gente "no da crédito" a que Cs, que presume de luchar contra la corrupción, también tenga a su diputado Toni Canto diciendo que tiene una licenciatura en pedagogía que es "falsa".



"No se entiende. Hay hartazgo generalizado de toda la gente normal que dice que de qué va toda esta gente", ha manifestado, para añadir que los partidos deberían estar "unidos" para poner una solución a este tipo de asuntos que se están conociendo de los currículum y que "escandaliza con razón a mucha gente en la calle y no beneficia al buen nombre de la universidad".