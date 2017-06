Más de 2.000 personas desalojadas por un incendio en Moguer

El incendio forestal declarado este sábado en el término municipal de Moguer (Huelva) ha llegado al Espacio Natural de Doñana. Por su parte, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que ha visitado la zona, ha destacado que lo que urge es controlar el fuego en las tres próximas horas, que son claves por las altas temperaturas y el viento cambiante, y espera que el riesgo y el daño al parque "sea mínimo".

En declaraciones a los periodistas en el Puesto de Mando, ubicado en Mazagón, Díaz ha destacado que "la coordinación" entre los profesionales del Infoca "ha sido ejemplar" y espera que tenga un buen resultado.

En cuanto a las causas, ha precisado que "no se descarta el factor humano", no obstante ha remarcado que "afortunadamente no ha habido daños personales, solo materiales", mostrándose convencida de que "van a llegar al final y saber por qué un incendio de tal magnitud en una zona tan sensible para depurar responsabilidades".



Gobierno cifra en más de 2.000 las personas desalojadas

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha cifrado en más de 2.000 las personas desalojadas como consecuencia del incendio declarado anoche en el paraje La Peñuela, en el término municipal de Moguer (Huelva).

En declaraciones a los periodistas tras visitar, junto con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el Puesto de Mando Avanzado del incendio, ha explicado que, por un lado, sólo del cámping Doñana fueron evacuadas 1.500 personas, a las que hay que sumar alrededor de 600 del resto de infraestructuras desalojadas, como el Parador Nacional de Mazagón (Huelva), el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y otros hoteles y distintas viviendas.

Ha apuntado que el número de realojados ha sido menor, ya que muchas de estas personas se han ido a viviendas de otros familiares o conocidos, o a las suyas propias, ya que se encontraban en zonas de segunda residencia.



Con respecto a las instalaciones de El Arenosillo, del INTA, ha señalado que siguen desalojadas, como ocurre con el cámping Doñana, ya que por el momento sólo se ha autorizado la vuelta de evacuados de un hotel y de la urbanización de la zona conocida como Bonares.



Sanz ha destacado la "labor de coordinación, unidad de acción y lealtad" que entre administraciones se está llevando a cabo en el incendio de Moguer (Huelva), siendo "el mejor ejemplo que se puede dar en los momentos difíciles vividos".